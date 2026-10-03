Lejla Abbasová přiznala: Jsem zlý rodič! Děti daly přednost expartnerovi Kocábovi

Děti byly z výstavy nadšené Lejla Abbasová se s dětmi přisla podívat na výstavu Pokémon Adventure Lejla Abbasová má nyní s expartnerem Michaelem Kocábem krásný vztah Lejla Abbasová a Michael Kocáb spolu mají syna Lejla Abbasová a Michael Kocáb jako partneři v roce 2013 Lejla Abbasová se současným partnerem Volkanem Kaynakem Rozchod partnerů byl těžký. nyní fungují perfektně Lejla Abbasová se synem Davidem, kterého má s Kocábem Modelka má doma frmol Nejstarší syn David ji se sourozenci velmi pomáhá Lejla Abbasová promluvila o výchově S partnerem Volkanem Kaynakem má tři děti Lejla Abbasová je přísný rodič Modelka zvládá rodičovství levou zadní Modelka Lejla Abbasová Lejla Abbasová je nádherná Lejla Abbasová se neustále věnuje charitě Modelka se věnuje nejvíce charitě
Moderátorka Lejla Abbasová (46) vyrazila na výstavu Pokélandia Adventure se svými dětmi a bývalým partnerem Michaelem Kocábem (72), s nímž má nejstaršího syna Davida. Otevřeně promluvila v rozhovoru pro Aplausin.cz o jejich dnešním krásném vztahu, výchově čtyř dětí i o tom, proč má doma téměř trojčata. Pokémony sbírají ve vlnách
Zatímco samotná Lejla Abbasová světu Pokémonů příliš nepropadla, nadšení svých dětí si naplno užívala. Výstava pro ně byla mimořádnou událostí, protože na vlastní oči viděly i vzácné karty, ke kterým by se jinak jen těžko dostaly.
„Já jsem nadšená za děti. Přiznám se, že já jako dospělá to vidím spíš skrze své ratolesti a vnímám, že je to pro ně zásadní událost. Viděly karty, které určitě nikdy neviděly,“ řekla Lejla pro Aplausin.cz.
Pokémoní mánie se podle ní u dětí pravidelně vrací. „Oni mají takové vlny. Chvilku sbírají, pak zase chvíli nesbírají. David se k tomu vrátil, myslím, že už potřetí nebo počtvrté,“ prozradila. Doma má téměř trojčata
Lejla je maminkou čtyř dětí a doma rozhodně nemá nouzi o pořádný ruch. Nejstarší syn David pochází z jejího někdejšího vztahu s hudebníkem Michaelem Kocábem. Další tři děti má s nynějším partnerem Volkanem Kaynakem jsou si věkově natolik blízké, že podle Abbasové fungují téměř jako trojčata.
„Tyhle dvě jsou dvojčata a Iman je od nich rok a šest dní. Takže oni jsou vlastně jako trojčata,“ vysvětlila se smíchem. Péče o početnou rodinu je však podle ní pořádný zápřah. „Je to náročné, jako fakt je to náročné. Když k nám někdo přijde domů, tak je z toho úplně hotový. Jenom sedí a kouká, co se tam děje,“ přiznala.
Když si v minulosti nevěděla rady, neváhala vyhledat odbornou pomoc. „Mám psycholožku, kterou mám jenom na děti. Když mám nějakou rodičovskou krizi, tak si spolu zavoláme a ona mě tím provede,“ popsala Lejla s tím, že absolvovala nejrůznější kurzy a přečetla řadu knih o výchově. S expartnerem Kocábem mají hezký vztah
Na výstavu Pokémon Adventure dorazila Lejla také s Michaelem Kocábem, otcem svého nejstaršího syna Davida. Přestože už dávno netvoří pár, dnes spolu podle jejích slov vycházejí krásně.
„My spolu vycházíme v pohodě. Jako opravdu si myslím, že hezky. Poslední roky to máme zalité sluncem,“ prozradila Abbasová. Dobrý vztah Michaela Kocába s dětmi dokládá i jejich společná cesta na výstavu. Ratolesti totiž odmítly jet autem s maminkou Lejlou a raději se svezly s ním.
„Děti se mnou odmítly jet autem, takže já jsem si jela v klidu, promluvila jsem si s kamarádkou a ony jely s ním,“ popsala pobaveně moderátorka pro Aplausin.cz.
Velkou radost má také z nejstaršího syna Davida. Přestože právě prochází pubertou, podle maminky je spolehlivý a dokáže se postarat o mladší sourozence. „Uklízí, čte klukům pohádky na pokračování a dokáže se o ně postarat. Já mu plně věřím,“ pochvalovala si.
Za kamarádku svého syna se však Lejla nepovažuje. „Nemyslím si, že je dobré, když je rodič kamarád. Dítě potřebuje mít v rodiči autoritu, o kterou se může opřít,“ vysvětlila. A kdo je u nich doma přísnější? V tom má jasno. „Zlý rodič jsem já. To vám řeknou všichni,“ dodala se smíchem. Zdroj: Aplausin.cz