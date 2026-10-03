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Lejla Abbasová přiznala: Jsem zlý rodič! Děti daly přednost expartnerovi Kocábovi

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Moderátorka Lejla Abbasová (46) vyrazila na výstavu Pokélandia Adventure se svými dětmi a bývalým partnerem Michaelem Kocábem (72), s nímž má nejstaršího syna Davida. Otevřeně promluvila v rozhovoru pro Aplausin.cz o jejich dnešním krásném vztahu, výchově čtyř dětí i o tom, proč má doma téměř trojčata.
Lejla Abbasová se s dětmi přisla podívat na výstavu Pokémon Adventure

Lejla Abbasová se s dětmi přisla podívat na výstavu Pokémon Adventure

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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