Test vědomostí na téma složení běžných potravin: Úkolem je poznat 10/10 výrobků podle indicií

Test vědomostí na téma složení běžných potravin: Úkolem je poznat 10/10 výrobků podle indiciíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie Podravky VegetaZdroj: Foto: Cro-Cop2 / Public domain, Podravka Vegeta
Článek byl publikován 03.10.2026 06:18
Když je doma plná mísa cuket, lilků a rajčat, sahám po ratatouille skoro automaticky. Mám ráda tuhle...
Když chci udělat dezert, který vypadá slavnostně, ale surovin na něj není potřeba moc, sáhnu po mini...
První republika bývá často vykreslovaná jako elegantní období plné kaváren a noblesy. Jenže pro velkou část...
Když se venku ochladí a doma se začne víc péct, přicházejí u nás na řadu jablečné bochánky. Jsou měkké,...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Smoothie není jen letní snídaně. 6 podzimních kombinací, které nejsou studený banán s ledem
- Hřejivá vločková polévka s růžičkovou kapustou, kurkumou a lahůdkovým droždím: Výživná miska plná vitamínů
- Ratatouille z trouby: Francouzská zeleninová pochoutka, kterou si zamilujete jako lehký oběd i večeři
- Mini Pavlova dortíky jsou křupavé pusinky s vláčným středem, které na stole vypadají excelentně a ještě lépe chutnají