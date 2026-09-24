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Ruská vojenská rozvědka GRU a Africký sbor přebírají Madagaskar

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Ruská rozvědka GRU a Africký sbor rozehrály vysokou hru a kontrolují Madagaskar.
Ruská vojenská rozvědka GRU a Africký sbor přebírají Madagaskar

Ruská vojenská rozvědka GRU a Africký sbor přebírají Madagaskar

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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