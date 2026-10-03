Za neustálým přibíráním může stát oslabená štítná žláza. Jednoduchá orientační kontrola napoví, zda je čas vyhledat lékaře

Za neustálým přibíráním může stát oslabená štítná žláza. Jednoduchá orientační kontrola napoví, zda je čas vyhledat lékařePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 03.10.2026 06:49
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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