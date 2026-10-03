Smoothie není jen letní snídaně. 6 podzimních kombinací, které nejsou studený banán s ledem

Aby smoothie opravdu nahradilo snídani
Samotné ovoce rozmixované s džusem je příjemné pití, ale jako snídaně nemusí vydržet dlouho. Pokud chceš, aby tě smoothie skutečně zasytilo, přidej kromě ovoce také zdroj bílkovin, vlákniny a tuku.
Prakticky to znamená například řecký jogurt, skyr, kefír, sójový nápoj, ovesné vločky, chia semínka, lněné semínko nebo ořechové máslo. Nemusíš do jednoho mixéru nacpat všechno, stačí, když výsledná kombinace nebude stát pouze na ovoci.
A na podzim není potřeba všechno chladit ledem. Pokojová teplota surovin udělá ze smoothie mnohem příjemnější snídani, když venku není třicet stupňů.
1. Jablko, skořice a oves: skoro jako štrúdl
Do mixéru dej jedno sladší jablko bez jádřince, půl banánu, dvě až tři lžíce jemných ovesných vloček, kelímek bílého jogurtu nebo skyru, trochu mléka a špetku skořice.
Pokud máš výkonnější mixér, slupku klidně nech. Výsledkem je husté krémové smoothie, které díky skořici připomíná jablečný koláč, ale pořád funguje jako normální snídaně. Pro větší sytost můžeš přidat lžičku mandlového nebo arašídového másla.
2. Hruška, zázvor a vanilka
Zralá hruška je na smoothie téměř ideální, protože přidá sladkost i krémovou konzistenci. Smíchej ji s bílým jogurtem, trochou mléka, kouskem čerstvého zázvoru a kapkou vanilkového extraktu.
Zázvor dávkuj opatrně, protože dvě kolečka dokážou být příjemná a půl kořene už vytvoří snídani schopnou otevřít vedlejší dutiny na dálku. Pokud chceš smoothie hutnější, přidej ovesné vločky nebo chia.
3. Dýňové smoothie, které chutná lépe, než zní
Použij několik lžic upečeného nebo vařeného dýňového pyré, půl banánu, řecký jogurt, mléko a koření podobné tomu do pumpkin spice směsi: skořici, trochu zázvoru a špetku muškátového oříšku.
Dýně sama není příliš výrazná, takže potřebuje koření a něco sladšího. Pokud banán nestačí, můžeš přidat datli nebo malé množství medu. Výsledkem není dýňová polévka v kelímku. Spíš velmi krémová snídaně, která se z nějakého důvodu tváří, že má na sobě pletený svetr.
4. Švestka, kakao a arašídové máslo
Švestky si s kakaem rozumějí překvapivě dobře. Několik vypeckovaných švestek rozmixuj s půlkou banánu, lžičkou neslazeného kakaa, jogurtem nebo mlékem a malou lžící arašídového másla.
Kakao ubere švestkám jejich typickou ovocnou kyselost a máslo dodá krémovost. Pokud máš švestky hodně zralé, další sladidlo pravděpodobně nebude potřeba. Tahle kombinace chutná nejméně „zdravě“ ze všech, což může být někdy velmi praktická vlastnost zdravé snídaně.
5. Mrkev, pomeranč a zázvor
Jednu menší mrkev nakrájej na tenké kousky a rozmixuj s pomerančem, půlkou banánu, trochou jogurtu a kouskem zázvoru. Pokud mixér nezvládá syrovou mrkev úplně hladce, můžeš použít krátce povařenou nebo upečenou.
Výsledkem je svěžejší smoothie, které se hodí na dny, kdy ještě nechceš přejít do režimu skořice ve všem. Banán vyrovná kyselost a jogurt přidá krémovost. Pokud chceš víc vlákniny a sytosti, přidej lžíci jemných vloček.
6. Borůvky, oves a ořechové máslo
Mražené borůvky se hodí i na podzim, jen je nemusíš kombinovat s ledem. Nech je chvíli povolit a rozmixuj je s jogurtem, vločkami, mlékem a lžičkou mandlového nebo arašídového másla.
Tohle je nejklasičtější snídaňová varianta z celé šestice a funguje i ve dnech, kdy nechceš z mixéru vytvářet gastronomický projekt. Pokud je směs příliš hustá, dolij mléko nebo vodu až nakonec, aby sis omylem nevyrobila borůvkovou polévku.
Podzimní smoothie nemusí být studené ani nudné
Většina receptů funguje nejlépe tehdy, když je ovoce zralé a suroviny nejsou právě vytažené z nejchladnější části lednice. Led nech klidně na léto a místo něj využij skořici, vanilku, kakao, ořechy nebo zázvor.
Smoothie tak nemusí být sezonní zvyk, který v září odložíme spolu se sandály. Jen se převlékne do podzimní verze a místo jahod dostane jablko.
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Zdroje: Harvard T.H. Chan School of Public Health – The Nutrition Source: Healthy Breakfast [1], USDA MyPlate – MyPlate Food Groups [2]. IMG AI GENERATED