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Smoothie není jen letní snídaně. 6 podzimních kombinací, které nejsou studený banán s ledem

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V červenci stačí hodit do mixéru jahody, led a banán a svět dává smysl. V říjnu už studená ovocná tříšť k snídani tolik neláká. Podzimní smoothie ale může být krémové, kořeněné, syté a klidně chutnat spíš jako tekutý dezert než jako zbytek léta.
Smoothie není jen letní snídaně. 6 podzimních kombinací, které nejsou studený banán s ledem

Smoothie není jen letní snídaně. 6 podzimních kombinací, které nejsou studený banán s ledem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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