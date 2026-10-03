Smejkal měsíce nemohl hrát kvůli zranění. Teď střílí góly jako ve Finsku a prozradil, co dělal jinak než ostatní

Když Jiří Smejkal naskočil do prvního kola extraligy 2025/26 proti Mountfieldu, vypadal jako jiný hráč. Rychlejší v nájezdech do pásma, důraznější v soubojích, přesnější před brankou. Za úvodních sedm kol nasbíral pět gólů, jen jednou nebodoval. Čísla sama o sobě zaujmou. Příběh za nimi je ale zajímavější než jakákoli statistika. Pardubický útočník totiž strávil předchozích pět měsíců mimo led s operovanou rukou. A místo aby ho nucená pauza zbrzdila, využil ji k přestavbě vlastního pohybu.
Ruka, která změnila všechno
Smejkal si ruku poranil ještě na posledním tréninku před startem sezony 2024/25. Přesto nastoupil. Hrál přes bolest, nechával si ruku opichovat, ale tělo nakonec řeklo dost. Dynamo v oficiálním prohlášení potvrdilo operační zákrok a několikaměsíční absenci. Lékař mu řekl, že bude mimo minimálně čtyři měsíce. Reálně to bylo pět.
„Když mi doktor řekl, co bude následovat, byla to hrozná zpráva,“ popsal Smejkal v rozhovoru pro iSport po lednovém návratu. Jenže právě tady se příběh láme. Většina hráčů v takové situaci rehabilituje, čeká na zelenou od lékařů a postupně se vrací do zátěže. Smejkal udělal víc.
Bruslení šestkrát týdně a tři kila dolů
Už během rekonvalescence začal intenzivně pracovat na bruslení s klubovým trenérem dovedností. Ne dvakrát, ne třikrát, poslední měsíc před návratem bruslil šestkrát týdně. A nepřestal ani po návratu do sestavy. Individuální práce pokračovala přes léto, kdy se většina hráčů věnuje obecné kondici a odpočinku.
Výsledek? Tři kilogramy dole. U silového křídla, které měří 191 centimetrů, to neznamená ztrátu síly. Znamená to ekonomičtější pohyb. Smejkal sám popisuje, že se na ledě méně nadře, má lepší pohyb a víc sil do soubojů. Pro útočníka jeho typu, hráče, který žije z dojezdů do střeleckých pozic a fyzických soubojů před brankou, je to zásadní posun. Méně energie spálené na přesun znamená víc energie na zakončení.
Dynamo jako hlavního trenéra dovedností uvádí Víta Černohouse, byť Smejkal v rozhovorech konkrétní jméno nezmínil. Ať už šlo o kohokoli, výsledky mluví jasně.
Čísla, která překonávají severské sezony
Pět gólů v sedmi zápasech dává tempo 0,71 gólu na utkání. Položme to vedle Smejkalových nejlepších evropských sezon:
|Sezona
|Klub
|Zápasy
|Góly
|Tempo (gól/zápas)
|2021/22
|Pelicans Lahti
|44
|25
|0,57
|2022/23
|IK Oskarshamn
|49
|23
|0,47
|2025/26
|HC Dynamo Pardubice
|7
|5
|0,71
Vzorek sedmi kol je samozřejmě malý. Tempo se může zpomalit. Ale důležité je, na čem stojí, ne na náhodném procentu střelby, ale na popsané změně pohybu a bruslení. To je fundament, který se tak snadno nerozpadne.
Pro kontext: Smejkalův dosavadní extraligový rekord činí 13 gólů za Spartu v sezoně 2019/20. Při současném tempu by tuto metu překonal přibližně kolem 20. zápasu v sezoně. Čistě matematicky.
Není to o jedné lajně ani o jednom parťákovi
Častý reflex je připsat formu útočníka spoluhráčům v lajně. U Smejkala to ale nesedí. Jeho góly a body v úvodních sedmi kolech nepřicházely z jedné fixní kombinace. Proti Mountfieldu mu nahrávali Kousal s Kondelíkem. Proti Olomouci asistoval u gólu Jakuba Lauka, přihrávky dostal od Gazdy a Tourignyho. V Kladně nastoupil vedle Kousala a Sobotky.
Tahle variabilita je pro Pardubice cennější než samotné góly. Smejkal přidává druhou střeleckou osu mimo největší hvězdy, funguje v různých útočných trojicích a zvyšuje hloubku kádru pro přesilovky i play-off. Sám přitom po výhře nad Motorem upozorňoval, že tým musí být důslednější a vydržet celých šedesát minut; v Kladně Dynamo vedlo 3:0 a nakonec bralo těsnou výhru 5:4.
Reprezentace sleduje, ale nevolá
Smejkal není pro reprezentační štáb neznámé jméno. Na Karjala Cup 2024 dostal nominaci od Radima Rulíka. Silný start do nové sezony by logicky měl jeho pozici posílit. Jenže do nominace na listopadový turnaj EHT ve Finsku 2025 se nevešel, z Pardubic jeli Kondelík, Lauko a Sedlák. Forma sama o sobě nestačí, když konkurence v útoku je tak široká.
To ale nic nemění na tom, co Smejkal předvedl. Sám v rozhovoru po sedmém kole přiznal, že současná česká extraliga je podle něj na úrovni švédské ligy, ne-li lepší. Menší kluziště, méně prostoru před brankou, tvrdší souboje. A právě v tomhle prostředí střílí víc než v Lahti nebo Oskarshamnu.
Pět měsíců bez hokeje. Tři kila dole. Pět gólů za sedm zápasů. Někdy nejlepší věc, která se hráči může stát, je zranění, které ho donutí přestat hrát a začít pracovat jinak.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka