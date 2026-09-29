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Jaderná havárie v Kyštymu 29. září 1957: Utajená katastrofa sovětského plutoniového komplexu Majak

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29. září 1957 explodovala v tajném sovětském komplexu Majak nádrž s radioaktivním odpadem. Jaderná havárie v Kyštymu zamořila tisíce kilometrů čtverečních a svět se o ní dozvěděl až po třiceti letech.
Jaderná havárie v Kyštymu 29. září 1957: Utajená katastrofa sovětského plutoniového komplexu Majak

Jaderná havárie v Kyštymu 29. září 1957: Utajená katastrofa sovětského plutoniového komplexu Majak

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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