Čáry na dlaních mají údajně prozrazovat zdravotní potíže. Domácí čtení z ruky slibuje rozluštění stavu organismu

Čtení z rukou je v rámci věšteb velice populární. Většinu lidí nejvíce zajímá, co je čeká v budoucnosti. Ovšem nemusíte se omezovat pouze na to. Vyčíst můžete i svůj zdravotní stav.
Některé příznaky onemocnění můžete zjistit sami, aniž byste se uchýlili k pomoci lékařů. Podívejte se pozorně na své ruce.
V nich můžete číst jako v knize, můžete se dozvědět něco málo nejen o své minulosti, budoucnosti, ale i o charakteru člověk a také jeho zdravotním stavu. Více prozradila lékař William Morrison. Hlídejte si teplotu rukou
Studené ruce jsou známkou zhoršené periferní cirkulace, tělu chybí kyselina nikotinová. Proto je třeba dbát na její pravidelné doplňování prostřednictvím
vitamínových doplňků nebo zařazením potravin obsahujících tuto kyselinu, což jsou mléčné výrobky, maso, ryby, houby, pohanka, fazole či zelí. Pokud dlaně naopak pálí, znamená to, že játra se nemohou vyrovnat s intoxikací způsobenou otravou léky, alkoholem nebo chemikáliemi. Silně se potící dlaně a necitlivé konečky prstů
Mokré ruce také poukazují na endokrinní problémy, možná na hyperaktivní štítnou žlázu. Naopak suchost a bledost pokožky na dlaních značí zpomalenou funkci štítné žlázy, tedy na hypotyreózu.
Máte-li pocit, že jsou vaše prsty často necitlivé,
rozhodně byste měli zajít za kardiologem, protože tyto problémy mohou být spojeny s kardiovaskulárním systémem. Především jde-li o malíčky. Necitlivost palců naznačuje slabost dýchacího systému. Fotografie: Pixabay Praskající klouby značí nedostatek vápníku
Věnujte pozornost i stavu kloubů. Příliš ohebné klouby nebo naopak příliš tuhé znamenají poruchu funkce jater a žlučníku.
Praskání v kloubech rukou ukazuje na nedostatek vápníku v těle. Nepravidelně tvarované, bolestivé klouby u prstů jsou známkou artrózy. Nejčastěji se takové změny vyskytují u lidí trpících dnou.
Pokud klouby začaly bolestivě bobtnat a otékat a objevilo se zarudnutí, musíte se naléhavě poradit s lékařem –
jedná se totiž o jasný projev polyartritidy. Bolest mezi druhýma a třetím článkem u prsteníčku a ukazováčku varuje před bezprostředním projevem vážného onemocnění v kolenních kloubech.
Zdroj:
Healthline, Healthline
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Jak pomocí čtení z rukou doma odhalit nepříjemné nemoci a rozšifrovat aktuální zdravotní stav dotyčného pochází z webu Světkreativity.