Tuhle 1 věc po 60 nikdy nenoste k šatům. Češky to dělají roky a pak se diví, proč vypadají starší

Šaty sedí, boty ladí, vlasy jsou upravené. A přesto se v zrcadle díváte na ženu, která vypadá o pár let starší, než se cítíte. Často za tím stojí drobnost, kterou berete jako samozřejmost tak dlouho, že vás ani nenapadne ji zpochybnit.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Stylisté na ni upozorňují u žen všech věků. Kdo ji ale k šatům nosí desítky let, přehlédne ji snáz než kdokoli jiný.
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Řeč je o tělových silonkách a punčocháčích. Dlouho patřily k šatům automaticky, ať šlo o divadlo, kancelář nebo rodinnou oslavu. Dnes je ale řada stylistů označuje za jistý způsob, jak celý outfit zestárnout. Radí to i ženám po padesátce, kterým doporučují nechat je rovnou v šuplíku.
Kámen úrazu je barva. Najít punčochy, které přesně odpovídají vlastní kůži, je skoro nemožné. Většinou jsou o kus světlejší nebo tmavší a noha v nich vypadá jako z plastu.
„Problém tělových silonek není v tom, že by byly samy o sobě špatné. Spíš jde o to, že mnoho žen volí příliš silný materiál nebo nevhodný odstín,“ vysvětluje pro Kupi stylistka Kateřina Horáková.
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Pokud máte doma tělové punčochy s leskem, patří mezi první kousky k vyřazení. Módní poradci se shodují, že lesklé varianty působí nejhůř. Matný povrch s nohou splývá mnohem přirozeněji a nevytváří na ní odlesky.
Opatrnost se vyplatí i u silnějších béžových punčocháčů. Nohy v nich ztrácejí tvar, působí těžkopádně a opticky se zkracují. Právě to pak celé postavě ubírá na lehkosti.
Foto: Shutterstock.com Čím je k šatům nahradit
Nejjistější sázkou jsou tmavé punčocháče. Klasická černá, ale třeba i grafitová nebo tmavě modrá. Tmavé odstíny nohu opticky zúží a k šatům vypadají moderněji.
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Punčochy se dnes nosí jako viditelná součást oblečení. Nemusí se tvářit jako holá kůže, klidně ať je vidět, že je máte na sobě. Dobře fungují zvlášť tehdy, když ladí s tmavými botami.
Kdy tělové silonky obstojí
Úplně je vyhazovat nemusíte. Na slavnostních akcích nebo tam, kde se drží přísnější pravidla oblékání, mají pořád své místo.
V takovém případě sáhněte po co nejtenčích a matných. Orientačně pomůže síla kolem 8–10 DEN, kterou najdete na obalu. Na noze pak skoro nejsou vidět a nebudou prozrazovat, kolik let je nosíte.
Přečtěte si také: Ani sukně, ani šaty. Ženy po šedesátce letos na podzim nosí 1 kousek, ve kterém vypadají o 10 let mladší Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/633862/jak-kombinovat-boty-a-puncochace-vyhnete-se-faux-pas-a-nakupte-konecne-spravne.html, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/756295/vecne-dilema-telove-silonky-na-sebe-nebo-do-kose-tohle-radi-stylistka.html, https://zena-in.cz/clanek/telove-silonky-jsou-modni-prohresek-rika-stylistka-jake-puncochace-tedy-nosit, https://extrafit.cz/ceske-zeny-nad-60-nosi-puncochy-v-odstinu-ktery-nelichoti-nikomu-na-planete-staci-prejit-na-tento-a-nohy-vypadaji-okamzite-stihlejsi/, https://zena-in.cz/clanek/moda-pro-zeny-nad-50-let-zapomente-na-staromodni-sukne-a-fleecove-mikiny, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42765-telove-silonky-moda-co-nosit-misto-nich-stylistka