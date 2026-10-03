Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tuhle 1 věc po 60 nikdy nenoste k šatům. Češky to dělají roky a pak se diví, proč vypadají starší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šaty sedí, boty ladí, vlasy jsou upravené. A přesto se v zrcadle díváte na ženu, která vypadá o pár let starší, než se cítíte. Často za tím stojí drobnost, kterou berete jako samozřejmost tak dlouho, že vás ani nenapadne ji zpochybnit.
Tuhle 1 věc po 60 nikdy nenoste k šatům. Češky to dělají roky a pak se diví, proč vypadají starší

Tuhle 1 věc po 60 nikdy nenoste k šatům. Češky to dělají roky a pak se diví, proč vypadají starší

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:47

Reklama
Další články z ExtraInspirace
Ani sukně, ani šaty. Ženy po šedesátce letos na podzim nosí 1 kousek, ve kterém vypadají o 10 let mladší
Ani sukně, ani šaty. Ženy po šedesátce letos na podzim nosí 1 kousek, ve kterém vypadají o 10 let mladší
Vyhlašujeme nejhorší rybí prsty ze supermarketu roku 2026. Češi je kupují i dětem a neví, co v nich je místo ryby
Vyhlašujeme nejhorší rybí prsty ze supermarketu roku 2026. Češi je kupují i dětem a neví, co v nich je místo ryby

Rybí prsty mizí z dětských talířů rychleji než skoro cokoli jiného, a […]

Vyhlašujeme nejhorší olej ze supermarketu. Češi ho používají ke všemu a vůbec neví, co je s ním špatně
Vyhlašujeme nejhorší olej ze supermarketu. Češi ho používají ke všemu a vůbec neví, co je s ním špatně

V mnoha kuchyních stojí u sporáku jediná láhev světle žlutého oleje. Orestuje […]

Experti označili 1 nejhorší barvu oblečení pro ženy po 50. Nosí ji většina Češek
Experti označili 1 nejhorší barvu oblečení pro ženy po 50. Nosí ji většina Češek

Visí skoro v každé české skříni a spousta žen po ní sáhne pokaždé, když neví, co na sebe. Působí elegantně,...

Otevřete dnes šatník a podívejte se na cedulky starých kabátů. Pokud najdete 1 značku, máte doma poklad
Otevřete dnes šatník a podívejte se na cedulky starých kabátů. Pokud najdete 1 značku, máte doma poklad

Béžový plášť do deště po tatínkovi nebo dědečkovi visí v mnoha skříních celé roky bez povšimnutí. Pokud ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.