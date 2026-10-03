Nejlepší poloha pro zdravý spánek se jmenuje „Snílek“. Bolesti zad přejdou a zlepší partnerský život

Jak na problémy se spaním
Spánek máme spojený především s odpočinkem. Jenže tělo během noci nepřestává pracovat a poloha, ve které několik hodin ležíme, může ovlivnit, jak se ráno budeme cítit. Někdo usíná na zádech, jiný se automaticky stočí na bok a další bez problémů prospí celou noc na břiše.
Pokud se ale pravidelně probouzíte se ztuhlými zády, bolestí v bedrech nebo napětím v krku, stojí za to podívat se na to, co s tělem během spánku děláte.
Jednou z možností je poloha, kterou britský odborník na spánkovou polohu James Leinhardt nazval The Dreamer, tedy Snílek. Nejde přitom o úplně nový objev ani o zázračný trik, který by přes noc opravil poškozenou páteř. Je založená na poměrně jednoduchém principu, který zná fyzioterapie dlouho: tělo by mělo během odpočinku zůstat pokud možno v neutrálním postavení a páteř by neměla být zbytečně vytočená.
Nejde jen o obyčejné spaní na boku
Snílek má několik poměrně přesných pravidel. Člověk leží na boku, kolena má lehce pokrčená, ale neměl by se schoulit do těsného klubíčka. Ramena, boky, kolena a kotníky by měly být pokud možno v jedné linii. Mezi kolena a ideálně také mezi kotníky přijde polštář, který zabrání tomu, aby horní noha během spánku padala dopředu a s ní se otáčela pánev. Hlava potřebuje polštář tak vysoký, aby krk zůstal přibližně v prodloužení páteře.
Právě v tom je rozdíl mezi obyčejným „spím na boku“ a polohou, kterou Leinhardt označuje jako Snílek. Když horní noha sklouzne dopředu a pánev se přetočí, páteř už není v neutrální poloze. Tělo pak může část noci nevědomky kompenzovat tuto pozici napětím svalů. Polštář mezi nohama má tento pohyb omezit a pomoci udržet pánev stabilnější.
A pozor na jednu velmi rozšířenou věc.
Spánek na boku neznamená schoulit se co nejvíce do klubíčka. Právě tuto polohu považuje fyzioterapeutka Iva Bílková z FYZIOkliniky za nevhodnou, protože páteř zůstává dlouhé hodiny ohnutá a přední strana trupu se zbytečně zkracuje. Podle ní bychom měli polohy během spánku také střídat a řídit se tím, co našemu tělu skutečně prospívá. Malý polštář může udělat velký rozdíl
Nejdůležitější pomůckou přitom nemusí být drahá matrace ani speciální ortopedická postel.
U Snílka hraje hlavní roli obyčejný polštář umístěný mezi nohama. Jeho úkolem není jen zvýšit pohodlí, ale především zabránit tomu, aby se horní kyčel a pánev během noci stáčely dopředu.
Pokud se člověk na boku ohne příliš, páteř se může dostat do polohy, která připomíná naše denní hrbení u počítače. A právě před tím se odborníci snaží při spánku tělo chránit. Fyzioterapie přitom upozorňuje, že neexistuje jedna univerzálně správná poloha pro úplně každého člověka. Zdravým zádům obecně prospívá střídání poloh a u lidí s bolestmi je třeba zohlednit konkrétní problém.
Vhodná poloha pro každého je trochu jiná a při bolestech zad má smysl vyzkoušet různé pozice i oporu pomocí polštářů. Samotná poloha tedy není kouzelným lékem. Důležité je, aby byla pro konkrétního člověka pohodlná a zároveň poskytovala tělu dostatečnou oporu.
ideální poloha spánku | Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce Proč mohou ráno bolet záda
Představa, že si během spánku jednoduše „zkřivíme páteř“, by byla příliš zjednodušená.
Bolesti zad mají mnoho příčin a špatná spánková poloha je pouze jednou z nich. Pokud ale několik hodin zůstáváme v nepohodlném postavení, svaly a klouby mohou být po probuzení ztuhlé a citlivé.
Velkou roli hraje také to, na čem spíme. Příliš měkká matrace může dovolit tělu výrazně se zabořit, zatímco příliš tvrdá nemusí dobře rozložit tlak.
Snílek tedy není o tom, že si večer lehnete do jediné „správné“ polohy a ráno se probudíte jako nový člověk. Smyslem je vytvořit tělu během několika hodin co nejlepší podmínky pro odpočinek. Pokud vám spaní na boku vyhovuje, správně umístěná opora mezi nohama může být jednoduchým způsobem, jak zabránit nežádoucímu otáčení pánve.
A proč se do toho plete partnerský život?
Poloha Snílek přirozeně připomíná také spooning, tedy polohu, kdy partneři leží těsně za sebou na boku.
A právě fyzická blízkost před usnutím může mít na vztah úplně jiný význam než samotné postavení páteře.
Britský koncept Snílka se proto spojuje také s partnerskou blízkostí a dotekem. Nelze ale tvrdit, že pouhé nastavení nohou do správné polohy automaticky zachrání manželství. Tak jednoduché to samozřejmě není. Výzkumy se zabývají spíše souvislostí mezi fyzickou blízkostí, dotykem, stresem a pohodou partnerů než konkrétní polohou nazvanou Snílek. I zde tedy platí, že zajímavý vztahový efekt nelze zaměňovat za lékařsky potvrzenou léčbu vztahových problémů.
Přesto na celé věci něco je. Když člověka celou noc nebudí bolest zad a ráno se necítí jako po těžké fyzické práci, může mít jednoduše lepší náladu. A dobrá nálada, odpočinek a ochota být partnerovi nablízku mohou mít na společný život mnohem větší vliv než další noc, kdy každý bojuje o svou polovinu postele. Vyzkoušet to můžete už dnes večer
Pokud vás spaní na boku přirozeně táhne, nemusíte kvůli Snílkovi kupovat žádné speciální vybavení. Lehněte si na bok, nohy nechte jen mírně pokrčené a vložte mezi kolena polštář. Pokud vám horní kotník padá dopředu, můžete oporu prodloužit i pod něj. Zkontrolujte také polštář pod hlavou. Když je příliš nízký nebo naopak vysoký, krk se může dostat do nepřirozeného úhlu.
Pak už jen zkontrolujte jednoduchou věc: neotáčí se vám horní kyčel dopředu? Pokud ano, upravte polohu polštáře mezi nohama nebo jejich pokrčení. Nemusíte se držet dokonale přesné pozice. Cílem je pohodlná poloha, ve které páteř zůstane co nejvíce v přirozené linii.
A pokud vám spaní na boku vůbec nesedí, není důvod se nutit. FYZIOklinika upozorňuje, že zdravým zádům obecně nemusí vadit žádná z běžných spánkových poloh a vhodné je jejich střídání. Někomu může vyhovovat spánek na zádech, jinému bok a v určitých případech dokonce břicho.
Snílek tedy není kouzelná poloha, která přes noc vyléčí všechny bolesti zad a vyřeší partnerské neshody. Je to ale chytrý název pro jednoduchý princip: dopřát tělu během spánku stabilní oporu a zbytečně ho nekroutit. A pokud díky tomu ráno vstanete bez obvyklého tahání v bedrech, možná zjistíte, že máte chuť nejen na lepší snídani, ale také na trochu větší blízkost člověka, který spal celou noc vedle vás.
Zdroje článku:
fyzioklinika.cz, dotyk.cz, levitex.co.uk, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková