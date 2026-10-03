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Ztracený středověký hrad hledali celé generace. Nakonec ho odhalil úplně nečekaný objev

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Dennívýzva
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Na kampusu University College Dublin stojí budova, která vypadá jako viktoriánský dům. Středověký hrad, jenž na jejím místě kdysi stával, byl považován za zbořený. Jenže historik si všiml několika detailů, které do viktoriánské architektury vůbec nezapadaly. A ty začaly měnit celý příběh.
Ztracený středověký hrad hledali celé generace. Nakonec ho odhalil úplně nečekaný objev

Ztracený středověký hrad hledali celé generace. Nakonec ho odhalil úplně nečekaný objev

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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