Ani žárovky, ani rychlovarná konvice. Nejvíc proudu v domácnosti spotřebuje 1 spotřebič, na který nikdo nemyslí

Je noc, celá rodina spí a nikde neteče ani kapka vody. Přesto se někde za zavřenými dvířky čas od času potichu zapne topná spirála a začne hřát. Většina lidí o tom nemá ani tušení.
Řeč je o elektrickém bojleru. Kdo má ohřev vody na elektřinu, platí za něj každý rok jednu z nejvyšších částek celého vyúčtování. Protože ho člověk během dne skoro nevidí, při úvahách o tom, co doma bere nejvíc proudu, si na něj vzpomene málokdo.
Vedle bojleru je konvice jen drobný spotřebič
Rychlovarná konvice má pověst žrouta kvůli vysokému příkonu. Běží ale jen pár minut. I když si v ní vaříte vodu každý den, za celý rok spotřebuje přibližně 100 až 150 kWh.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu myčky a mytí nádobí v ruce, výsledek mnohé Čechy zaskočí Rychlovarná konvice běží jen pár minut denně, takže za rok spotřebuje zhruba 100 až 150 kWh. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Se žárovkami je to ještě jednodušší. Moderní LED žárovka si vezme jen zlomek energie, kterou potřebovala stará klasická. Ani lednice, která běží ve dne v noci, hlavním viníkem nebývá. Nový model si řekne zhruba o 100 až 250 kWh za rok.
U bojleru jsou čísla úplně jinde. Když se z něj myje a sprchuje čtyřčlenná rodina, spolyká bojler za rok klidně přes 2 000 kWh. Na podobnou úroveň se v běžném domě dostane leda elektrické topení. Platí to ovšem jen pro elektrický ohřev vody. Kdo má plynový kotel nebo teplou vodu z centrálního zdroje, bojler na účtu za elektřinu vůbec neuvidí.
Pro srovnání:
Spotřebič Provoz Orientační roční spotřeba Rychlovarná konvice (voda vařená každý den) běží jen pár minut přibližně 100 až 150 kWh Lednice (nový model) běží ve dne v noci zhruba 100 až 250 kWh Elektrický bojler (čtyřčlenná rodina) udržuje vodu teplou snadno přesáhne 2 000 kWh Proč je ohřev vody tak nenasytný Přečtěte si také: Češi vyhazují staré radiátory. Našli způsob, jak v zimě vytopit byt za minimum a bez kotle
Ohřát velké množství vody je energeticky jedna z nejnáročnějších věcí, které doma děláme. Na čtyřčlennou rodinu připadá každý den zhruba 200 litrů teplé vody. Každý z těch litrů přitéká z vodovodu studený a bojler ho musí ohřát na teplotu kolem 60 °C.
Bojler topí i pro prázdnou koupelnu
Termostat hlídá nastavenou teplotu, a jakmile voda v nádrži o pár stupňů vychladne, pustí proud do spirály. K vychladnutí stačí obyčejný únik tepla pláštěm zásobníku a trubkami, které z něj vedou, takže se ohřev rozjede i v hodinách, kdy nikdo nepustil kohoutek. Právě to jsou ty noční starty, o kterých nikdo neví.
U kvalitního zásobníku běžné velikosti se ztráty pohybují kolem jedné kilowatthodiny denně. Za rok tak jen na udržování teploty padnou stovky kWh, tedy víc, než kolik spotřebuje celá moderní lednice. Starší bojlery se slabou izolací ztrácejí teplo až dvakrát rychleji než současné modely.
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Ztráty rostou i s každým stupněm navíc, protože horká nádrž předává teplo do okolí rychleji. Na škodu je také zásobník, který zbyl z doby, kdy doma žilo víc lidí, a dnes drží v teple desítky litrů, na které nikdo nesáhne. Při tvrdé vodě se přidává vodní kámen, jehož nános na spirále zpomaluje předávání tepla, takže ohřev trvá déle a spotřeba roste.
Vodní kámen na topné spirále zpomaluje ohřev a zvyšuje spotřebu bojleru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde bojleru ubrat, aniž byste se sprchovali ve studené
Většina opatření stojí málo nebo nic:
Rozumná teplota. Pod sprchou si vodu stejně ředíte na 35 až 45 °C, takže termostat otočený naplno jen přidává ztráty. Níž než na 60 °C ho ale nestahujte. Státní zdravotní ústav s odkazem na Světovou zdravotnickou organizaci doporučuje, aby voda z ohřívače vytékala aspoň takto teplá, protože v chladnější vodě se můžou množit bakterie legionely. Nízký tarif. Bojler zapojený na nízký tarif ohřívá vodu v hodinách, kdy je elektřina levnější. Vypnutí na dovolenou. Při delší nepřítomnosti nemá bojler smysl nechávat v chodu. Po návratu ho nechte vodu nejdřív ohřát na plnou teplotu, aspoň na 60 °C, a pak chvíli pouštějte horkou vodu ze všech kohoutků i ze sprchy. V nádrži a trubkách, kde voda dlouho stála, se totiž můžou namnožit bakterie. Pokud výrobce předepisuje vlastní postup, řiďte se jím. Izolace rozvodů. Obalte izolací trubky, kterými teplá voda putuje od bojleru. Nejvíc to pomůže v úsecích vedoucích sklepem nebo jinou studenou částí domu. Pravidelná údržba. V oblastech s tvrdou vodou se vyplatí nechat bojler odborně zbavit usazenin. Správná velikost při výměně. Nový zásobník by měl odpovídat počtu lidí v domácnosti. Současné modely mají navíc výrazně lepší izolaci než bojlery staré deset a víc let.
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