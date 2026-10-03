Podlahové topení po létě nehřeje nebo zůstává vlažné. Zatuhlá jehla na rozdělovači nepustí horkou vodu do okruhu

Spuštění kotle na podzim často přinese zklamání: podlaha zůstává studená, ačkoliv čerpadlo běží. V naprosté většině případů za to může zatuhlá jehla ventilu v rozdělovači, která po letní pauze nepustí otopnou vodu do okruhu.
Podle technických standardů německého normalizačního institutu (
DIN) definovaných v normě DIN EN 1264 pro velkoplošné sálavé otopné soustavy a směrnic asociace německých inženýrů ( VDI) podle předpisu VDI 2035 vyžaduje provoz podlahového vytápění specifickou hydraulickou i chemickou rovnováhu. Přesto se každoročně v říjnu po zapnutí kotle nebo tepelného čerpadla opakuje stejný scénář: zatímco v některých místnostech se podlaha příjemně zahřeje, v obývacím pokoji nebo ložnici zůstává dlažba i plovoucí podlaha nepříjemně chladná. Majitelé domů často podezřívají závadu oběhového čerpadla nebo elektroniky kotle, avšak podle britské inženýrské společnosti ( CIBSE) bývá příčina v drtivé většině případů čistě mechanická a souvisí s dlouhou letní nečinností regulačních armatur v rozdělovači.
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Srdcem každého teplovodního podlahového vytápění je rozdělovač a sběrač otopné vody, obvykle umístěný v plechové skříňce ve zdi na chodbě nebo v technické místnosti. Horní tyč rozdělovače rozvádí teplou nátokovou vodu z kotle do jednotlivých hadů zalitých v podlahovém potěru a bývá osazena průhlednými průtokoměry (rotametry) se skleněnou baňkou a plovákem. Spodní tyč (sběrač) přijímá ochlazenou vratnou vodu z jednotlivých okruhů a nachází se na ní řada termostatických regulačních ventilů.
Každý tento ventil je vybaven drobným nerezovým trnem (jehlou), která prochází těsnicí ucpávkou dovnitř mosazného těla. Uvnitř ventilu je kuželka s pružným pryžovým těsněním z EPDM materiálu opřená o vratnou pružinu. Pokud je ventil v klidovém stavu bez nasazené hlavice, vnitřní pružina vytlačuje jehlu ven (nahoru) a ventil je plně otevřený. Na ventilech však bývají nasazeny buď bílé ruční plastové krytky, nebo elektrotermické pohony (servopohony) řízené prostorovými termostaty v jednotlivých pokojích.
Během pěti až šesti teplých měsíců v roce je vytápění vypnuté. Pokojový termostat neposílá do servopohonu žádné elektrické napětí. Servopohony typu NC (normally closed – bez proudu zavřeno) v tomto stavu neustále mechanicky tlačí svým vnitřním pístkem na nerezovou jehlu a drží ventilovou kuželku silou stlačenou hluboko v sedle. V nehybné otopné vodě dochází k usazování mikroskopických částeček vodního kamene, zbytků montážních nečistot a oxidů železa. Pryžové těsnění kuželky se navíc dlouhodobým tlakem přilepí k mosaznému sedlu ventilu. Když pak na podzim termostat sepne a servopohon se zvedne, slabá vnitřní vratná pružinka nedokáže překonat tření a přilepení pryže. Jehla zůstane viset dole a otopná voda do okruhu vůbec nezačne proudit.
Pokládka plastových trubek podlahového topení do systémové desky před zalitím potěrem. Návod na rozhýbání jehly za pět minut: Co dělat a čeho se vyvarovat
Oprava zatuhlé jehly je jednoduchý servisní úkon, který zvládne každý poučený majitel domu během několika minut bez volání drahého instalatéra a bez nutnosti vypouštět otopnou soustavu. Postupujte podle následujících kroků:
1. Identifikace studeného okruhu: Otevřete dvířka skříňky rozdělovače. Podle označení na štítcích (např. obývák, kuchyně, ložnice) vyhledejte okruh, který nehřeje. Zkontrolujte odpovídající skleněný průtokoměr na horní tyči: pokud je okruh zablokovaný, plovák sedí na nulové značce v horní části stupnice, i když oběhové čerpadlo běží.
2. Demontáž servopohonu nebo ruční hlavice: Na spodní tyči rozdělovače uchopte servopohon studeného okruhu. Většina pohonů drží na převlečné matici se závitem M30 × 1,5 nebo na plastovém bajonetovém kroužku. Povolte matici rukou proti směru hodinových ručiček a pohon jednoduše sejměte směrem nahoru. Zůstane viset na přívodním kabelu. Na obnaženém mosazném tělese ventilu uvidíte vyčnívající kovovou jehlu o průměru přibližně dva milimetry.
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3. Uvolnění zatuhlé kuželky: Pokud jehla nevyčnívá alespoň tři až čtyři milimetry nad hranu mosazného osazení, je zaseknutá ve spodní poloze. Vezměte plochý předmět (například plochu dřevěného špalíčku, střenku šroubováku nebo ploché čelisti kleští) a jemně zatlačte na čelo jehly směrem dovnitř ventilu. Často stačí jehlu zatlačit o zlomek milimetru hlouběji a vnitřní pružina ji okamžitě vymrští zpět nahoru. Pokud jehla nereaguje, lehce poklepejte malým klíčem nebo lehkým kladívkem z boku na mosazné tělo ventilu. Drobné vibrace rozruší usazený mikrofilm a pružina ventil otevře.
Zásadní varování: Nikdy neberte kombinačky ani kleště za účelem vytažení jehly silou směrem ven! Nerezový kolíček není pevně spojen s kuželkou, ale pouze na ni dosedá přes ucpávku. Pokud za jehlu brutálně zatáhnete, můžete ji vytrhnout z těsnicího lůžka. Dojde k narušení těsnění a z rozdělovače začne pod tlakem stříkat horká voda, což vede k vytopení technické místnosti a nutnosti vyměnit celou ventilovou vložku. Zrádný vzduch v podlahových smyčkách: Proč oběhové čerpadlo nestačí
Co dělat v situaci, kdy jehla ventilu volně pruží nahoru a dolů, servopohon je zvednutý, ale plovák na průtokoměru se stále odmítá pohnout z nuly? V takovém případě je smyčka zablokována vzduchovou bublinou. Na rozdíl od klasických plechových radiátorů, kde se vzduch shromažďuje v nejvyšším bodě tělesa a lze ho snadno odpustit odvzdušňovacím klíčkem, se podlahové topení chová zcela odlišně.
Trubky podlahového topení (nejčastěji PE-RT nebo PEX o průměru 16 × 2 mm) jsou položeny v horizontální rovině ve spirálách nebo meandrech o celkové délce osmdesát až sto dvacet metrů na jeden okruh. Pokud se do takto dlouhé hadice dostane vzduchová kapsa, vytvoří takzvaný hydraulický odpor. Aby proudící kapalina dokázala vzduchovou bublinu strhnout s sebou a protlačit ji přes desítky ohybů směrem dolů k rozdělovači, musí rychlost proudění vody v trubce přesáhnout kritickou hodnotu nula celá pět metru za sekundu.
Běžné energeticky úsporné oběhové čerpadlo v rodinném domě vytváří tlakovou diferenci pouhých 0,2 až 0,4 baru. Pokud je tento tlak rozprostřen mezi osm nebo deset paralelních okruhů rozdělovače, rychlost proudění vody klesne pod 0,1 metru za sekundu. Voda si vybere cestu nejmenšího hydraulického odporu přes plně průchozí smyčky, zatímco zavzdušněný okruh zůstane zcela bez průtoku. Automatické odvzdušňovací ventilky na koncích rozdělovače jsou v této chvíli bezmocné – dokážou vypustit pouze ten vzduch, který k nim dorazí. Vzduch uvězněný desítky metrů daleko v podlaze nedokážou vysát.
Srovnání příznaků a poruch podlahového topení na začátku sezóny
Následující přehledná tabulka uvádí nejčastější provozní problémy podlahového vytápění po letní odstávce, jejich technické příčiny a přesné postupy nápravy:
Příznak závady Stav průtokoměru Nejpravděpodobnější příčina Ověřené technické řešení Jedna místnost zcela studená Plovák pevně na 0 l/min Zatuhlá jehla ventilu pod servopohonem Sejmout pohon, lehce zatlačit a poklepat na mosazné tělo Místnost hřeje jen částečně Plovák kmitá, snížený průtok Vzduchová kapsa ve smyčce podlahy Propláchnout konkrétní okruh tlakem z vodovodu Celý dům netopí, čerpadlo běží Všechny plováky na 0 l/min Vzduch v tělese čerpadla nebo zavřený kulový ventil Odvzdušnit čerpadlo, zkontrolovat tlak soustavy (min. 1,5 bar) Průtokoměry jsou zčernalé Plovák špatně čitelný Tvorba magnetitového kalu bez inhibitoru Vyčistit baňky, instalovat magnetický cyklonový filtr kalu Podlaha hřeje velmi pomalu (> 18 h) Průtoky odpovídají projektu Příliš nízká teplota vody nebo špatný ekviterm Zkontrolovat nastavení ekvitermní křivky a teplotu z kotle Postup odvzdušnění a proplachu okruh po okruhu tlakem z vodovodu
Pokud se v okruhu usadila masivní vzduchová zátka, jediným stoprocentně spolehlivým řešením je dynamický proplach soustavy okruh po okruhu za využití hydrostatického tlaku z vodovodního řadu (tři až čtyři bary). Tento postup zcela eliminuje vzduch i usazené mechanické nečistoty:
1. Izolace rozdělovače od zbytku domu: Uzavřete hlavní kulové kohouty na přívodním i vratném potrubí těsně před rozdělovačem (obvykle s červenou a modrou pákou). Tím odpojíte podlahové pole od kotle, expanzní nádoby a otopných těles.
2. Připojení plnicí a vypouštěcí hadice: Na napouštěcí ventil horní tyče rozdělovače našroubujte půlcoulovou hadici připojenou k zahradnímu kohoutu nebo k pračkovému ventilu se studenou vodou z vodovodu. Na vypouštěcí ventil spodní tyče (sběrače) nasaďte druhou hadici a její volný konec vyveďte do odpadu, vany nebo do kbelíku, abyste měli vizuální kontrolu nad vytékající vodou a odcházejícími bublinami.
3. Uzavření všech okruhů kromě jednoho: Ručně zašroubujte všechny regulační ventily na spodní tyči rozdělovače do polohy úplného uzavření. Ponechte stoprocentně otevřený pouze jediný okruh – ten, který potřebujete odvzdušnit.
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4. Proplach plným tlakem: Otevřete napouštěcí ventil a pusťte vodu z vodovodu naplno. Otevřete vypouštěcí ventil do odpadu. Tlak tři až čtyři bary vytvoří v jediné otevřené trubce mohutný turbulentní proud o rychlosti přesahující jeden metr za sekundu. Tento proud nekompromisně strhne všechny bubliny i jemné usazeniny. Na konci hadice uvidíte zpočátku prudké prskání a kašlání vzduchu. Nechte vodu protékat tak dlouho, dokud z hadice nevytéká naprosto souvislý, čistý proud vody bez jediného záchvěvu vzduchu (obvykle dvě až tři minuty).
5. Sekvenční opakování: Zavřete odvzdušněný okruh, otevřete sousední smyčku a celý postup opakujte. Tímto způsobem postupně propláchněte všechny okruhy v domě. Po dokončení posledního okruhu zavřete vypouštěcí i napouštěcí ventil, odpojte hadice, pomalu otevřete hlavní kulové uzávěry ke kotli a doplňte tlak v otopném systému na provozních 1,5 až 1,8 baru. Rozvody teplovodního podlahového vytápění v obytné místnosti před dokončením podlahových vrstev. Kvalita otopné vody a kaly: Proč plastové trubky potřebují magnetický filtr
Dlouhodobým nepřítelem teplovodního podlahového vytápění není pouze vzduch, ale také koroze a kal. Přestože jsou rozvody v podlaze plastové, otopná soustava obsahuje celou řadu kovových součástí: litinové nebo kompozitní tělo čerpadla, měděné pájené spoje, ocelové fitinky a zejména výměník tepla v kotli.
Starší plastové trubky bez kyslíkové bariéry z EVOH (etylenvinylalkoholu) vykazují přirozenou difuzi plynů: molekuly kyslíku ze vzduchu pronikají stěnou plastové trubky přímo do otopné vody. Přítomnost kyslíku v kombinaci s neutrálním až mírně kyselým pH vody spouští elektrochemickou korozi železných součástí. Vzniká černý oxid železnatodozlatý (magnetit – Fe3O4). Magnetit je těžký, jemný černý prach s magnetickými vlastnostmi, který se v nízkých rychlostech podlahových smyček usazuje na stěnách potrubí a ucpává sedla termostatických ventilů.
Podle směrnice VDI 2035 je pro spolehlivý chod moderních nízkoteplotních soustav nezbytné ošetřit otopnou vodu chemickým inhibitorem koroze a instalovat na zpátečku před kotel kvalitní magnetický cyklonový filtr kalu. Tento filtr zachytí magnetické částice dříve, než vniknou do oběžného kola čerpadla nebo do sekundárního výměníku. Správná péče o soustavu zahrnuje také optimalizaci parametrů zdroje tepla: pokud provozujete plynové vytápění, pohlídejte si, aby
teplota otopné vody kondenzačního kotle nepřekračovala padesát stupňů, čímž udržíte zařízení v úsporném kondenzačním režimu. Stejně tak pravidelně kontrolujte tlak v expanzní nádobě a správné nastavení otopné křivky, což oceníte zejména při vytápění v přechodném podzimním období, kdy noční mrazy střídá teplé odpoledne. Shrnutí hlavních zásad zprovoznění podlahového topení na podzim
Před začátkem mrazů věnujte rozdělovači podlahového vytápění půl hodiny preventivní péče. Ušetříte si nepříjemné chvíle v prochladlém domě i peníze za servisní výjezdy:
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Zkontrolujte polohu plováků na rotametrech: Po spuštění čerpadla a sepnutí prostorových termostatů musí plováky všech vytápěných místností klesnout ze stropu baňky na projektovanou hodnotu (obvykle 1 až 2,5 litru za minutu). • Zaseknutou jehlu uvolněte šetrně: Sejměte servopohon a jemně zatlačte na jehlu plochým nástrojem nebo poklepejte na tělo ventilu. Nikdy netahejte za jehlu kleštěmi ven. • Běžné odvzdušnění na rozdělovači nestačí: Horizontální smyčky v podlaze vyžadují proplach okruh po okruhu tlakem z vodovodního řadu s uzavřením všech ostatních větví. • Chraňte soustavu před kalem: Doplňte systém inhibitorem koroze a pravidelně čistěte magnetický filtr na zpátečce, aby se nezanášely průtokoměry a ventilová sedla. • Mějte trpělivost s náběhem: Betonová nebo anhydritová podlaha představuje obrovskou tepelnou masu. Znatelné teplo pod nohama ucítíte nejdříve za tři až šest hodin po zprovoznění průtoku.