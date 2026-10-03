Získal slávu díky tragédii tříleté holčičky, která rozplakala celý svět: Policie po letech odhalila mrazivou přetvářku

Někdy je naším největším nepřítelem člověk, kterého máme nejblíže. Z běžných falešných úsměvů se nenávist může vyvinout až do těch nejkrutějších případů. O podobném příběhu by mohla vyprávět neznámá vesnička Ban Kok Kork, která se ze dne na den proměnila v zářivé mediální centrum. Týmy tu tábořily celé měsíce, youtuberové vysílali živé přenosy a veřejnost hltala každou novou zprávu, jako by sledovala zvrácený kriminální seriál v přímém přenosu.
Celý příběh začal po zmizení teprve tříleté Orawan „Nong Chompoo“ Wongsricha, které otřáslo celým Thajskem a odstartovalo šílenství, jaké země dosud nezažila. Uprostřed tohoto chaosu stál jeden z nejbližších lidí malé holčičky – její strýc Chaiphol Wipha, v médiích známý spíše jako „strýček Phol“. Chudý dělník z kaučukové plantáže se díky svému jemnému vystupování a neustálému tvrzení o vlastní nevině stal národním miláčkem. Lidé mu posílali tisíce eur, z jeho chudé chatrče se stala luxusní rezidence a na sociálních sítích vznikaly masové kampaně za jeho očištění.
Málokdo však tušil, že zatímco národ oslavoval novou internetovou hvězdu, policejní tým trpělivě skládal mozaiku z drobných důkazů, která měla brzy všechny zaskočit.
Zmizela ze dvoru domu
Bylo odpoledne 11. května 2020, když se v malé, uzavřené vesničce Ban Kok Kork zastavil čas. Tehdy teprve tříletá Orawan „Nong Chompoo“ Wongsricha si hrála na dvoře svého domu pod dohledem starší sestry. Stačilo však necelých 50 minut nepozornosti a malá holčička beze stopy zmizela. Na místě, kde se všichni znali a nikdo nezamykal dveře, okamžitě vypukla panika. Jelikož obec nedisponovala žádným kamerovým systémem, podezřelým se v tu chvíli stal prakticky každý.
Jak píše portál Bangkok Post, policie během počátečního chaosu vyslechla více než 900 lidí a stovky z nich později poslala i na testy DNA.
Pátrání po pohřešovaném dítěti trvalo tři dlouhé dny a noc co noc provázela rodinu obrovská beznaděj. Mrazivé rozuzlení přišlo 14. května 2020, když dobrovolníci a záchranáři objevili nahé tělo malé Nong Chompoo v strmém, těžko přístupném terénu pohoří Phu Lek Fai v národním parku Phu Pha Yon – přibližně 1,5 až 2 kilometry od jejího domova, jak uvádí dokument na Netflixu s názvem Chompoo: Lost & Forgotten.
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Místo nálezu vyvolalo okamžitě řadu otázek. Pro vyšetřovatele a odborníky bylo od samého počátku nemyslitelné, že by teprve tříletá holčička dokázala sama urazit tak dlouhou vzdálenost, projít hustým pralesem a vyšplhat na strmou horu. Bylo zřejmé, že ji tam někdo musel odnést a nechat napospas osudu. Pitva později odhalila na těle holčičky četná zranění, avšak přesnou příčinu ani případný sexuální motiv nebylo možné kvůli pokročilému rozkladu okamžitě potvrdit. Vypukla tak vlna dohadů, která vesnici zahalila do husté mlhy podezření.
Slzy před kamerami a miliony zhlédnutí
Zatímco policisté bloudili ve slepé uličce a vesnice se topila ve strachu, v Thajsku propuklo nezkrotné mediální šílenství. Dvě hlavní televizní stanice proměnily vyšetřování v absurdní reality show, píše deník The Straits Times. Štáby trávily ve vesnici celé měsíce a den za dnem sledovaly každý krok obyvatel. Využil toho zejména strýc holčičky Chaiphol Wipha. Před kamerami se slzami v očích přísahal, jak moc malou Nong Chompoo miloval a že by jí nikdy neublížil. Když na něj rodiče dítěte poprvé vyjádřili podezření, na sociálních sítích se okamžitě zvedla masivní vlna solidarity pod hashtagem #SaveUnclePhol, tedy zachraňte strýčka Phola.
Veřejnost uvěřila příběhu o skromném a neprávem obviněném muži. Z chudého dělníka se ze dne na den stala celebrita. Fanoušci a sympatizanti mu posílali obrovské finanční dary, díky nimž proměnil svůj zchátralý domek v luxusní rezidenci.
Do vesnice proudily stovky youtuberů a influencerů, kteří si reportážemi z jeho dvora budovali sledovanost. Samotný strýček Phol si s manželkou založil vlastní kanál na YouTube, který si rychle získal přes 350 tisíc odběratelů a nabídky na spolupráci se jen hrnuly.
Absurdita celého jevu vyvrcholila v okamžiku, kdy se strýc té holčičky stal tváří reklamních produktů a dokonce nazpíval hit s hvězdou thajského folku Jintarou Poonlarp. Jejich společný videoklip zaznamenal za necelé dva dny více než dva miliony zhlédnutí.
Zatímco policie pátrala po vrahovi tříletého dítěte, celý národ tančil na píseň muže, který měl na rukou její krev.
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Prasklá bublina slávy
Zatímco si strýc Phol užíval pozornosti médií, policejní tým trpělivě prověřoval alibi všech blízkých příbuzných.
Jak uvádí deník The Straits Times, ukázalo se, že jediným, kdo nedokázal přesvědčivě doložit, kde se v době zmizení dívky nacházel, byl právě on. Před vyšetřovateli tvrdil, že mu volala manželka a informovala ho o zmizení, policie však zjistila, že v té době ani nevlastnil mobilní telefon. Navíc oznámil zmizení své neteře mnichovi v nedalekém klášteře v deset hodin dopoledne – v době, kdy o ní podle oficiálních záznamů nikdo mimo dům ještě neměl ani tušení. Když se navíc pokusil přesvědčit svědka, aby policii lhal o jeho přítomnosti na kaučukové plantáži, smyčka se začala utahovat.
Klíčový a definitivní důkaz však přinesla až precizní forenzní analýza.
V palivové nádrži auta policisté zajistili vlasy malé Nong Chompoo. Samotný nález vlasů u příbuzného nebyl ničím neobvyklým, avšak expertiza pod mikroskopem odhalila něco mrazivého: vlasy nesly stopy po identických mikroskopických řezech, jaké vyšetřovatelé našli i přímo na místě činu v národním parku.
Spravedlnost nakonec dohnala tuto samozvanou celebritu. Ačkoli byl Chaiphol Wipha v prosinci 2023 původně odsouzen k 20 letům vězení za neúmyslné zabití a únos, odvolací soud v srpnu 2025 tento rozsudek zpřísnil.
Jak uvádí thajský deník Bangkok Post, soud uznal, že se jednalo o úmyslnou vraždu, únos a skrývání těla a uložil mu konečný trest 26 let odnětí svobody. Jeho manželka byla pro nedostatek důkazů zproštěna obžaloby. Případ, který Thajsko sledovalo jako zvrácenou show, skončil za mřížemi. O čemž pojednává i dokument na Netflixu s názvem Chompoo: Lost & Forgotten. Rodině malé holčičky to však dítě již nevrátí a zbyly jim jen slzy a mrazivé poznání, že největší nebezpečí nečíhalo v temném lese, ale mělo tvář milovaného strýce.
Zdroj: Autorský text, Neflix, The Straits Times, Bangkok Post 1, 2