Po čem muži touží 2: Pro Langmajera byl nejtěžší překážkou typický ženský postoj a bál se, jak jeho ztvárnění vyzní

Po čem muži touží, FOTO: © CinemArt, distr. TV Nova Po čem muži touží, FOTO: © CinemArt, distr. TV Nova Po čem muži touží, FOTO: © CinemArt, distr. TV Nova Po čem muži touží, FOTO: © CinemArt, distr. TV Nova Po čem muži touží, FOTO: © CinemArt, distr. TV Nova Po čem muži touží, FOTO: © CinemArt, distr. TV Nova Po čem muži touží, FOTO: © CinemArt, distr. TV Nova
V komedii Po čem muži touží 2 z roku 2022 se herec Jiří Langmajer potýkal s neobvyklými fyzickými problémy. Představitel muže s ženskou duší trpěl kvůli snaze o vzpřímený postoj bolestmi celého těla. Aby na plátně nepůsobil vulgárně, musel si na plac přizvat dokonce i speciální koučku. Psycholožka v těle postaršího muže
Psycholožka Irena Kopáčová v podání Anny Polívkové řeší u svých klientů partnerské krize, sama se ale ocitá v těžké životní situaci. Po ztrátě ordinace a nevěře přítele se opije s kamarádkou Marcelou, kterou hraje Tereza Kostková, a ve stanu vědmy Zoltany vysloví přání stát se mužem. Ráno se probudí v cizím mužském těle s tváří Jiřího Langmajera a postupně zjišťuje, jaký je skutečný svět opačného pohlaví. Pomocnou ruku jí nakonec podá soused Radim v podání Marka Taclíka, který je do Ireny tajně zamilovaný a snaží se jí jako své zakleté princezně pomoci.
Jiří Langmajer neměl na přípravu této netradiční role mnoho času. Aby se naučil přesvědčivě napodobit ženskou mimiku a nejpřirozenější gesta, sledoval během příprav přímo svou hereckou kolegyni. Využil toho, že v dané době točil právě s Annou Polívkovou, a její specifické pohyby se snažil pro svou postavu detailně okoukat.
Strach z oplzlosti vyřešila osobní koučka
Samotné ztvárnění ženy se pro herce stalo fyzicky velmi náročným úkolem. Podle jeho vlastních slov pro něj představoval největší překážku typický ženský postoj, který je na jeho poměry příliš vzpřímený. Následkem toho ho bolelo celé tělo. Langmajer měl zároveň velkou obavu z toho, aby v dámském oblečení a na podpatcích nepůsobil před kamerou příliš oplzle.
Složitou situaci nakonec vyřešila odborná pomoc. Herec si sehnal speciální koučku, která mu s hereckým projevem pomáhala a dohlížela na něj po celou dobu natáčení komedie. Pro samotný děj tvůrci čerpali inspiraci z osvědčeného formátu. Podobný námět založený na rozdílech mezi pohlavími využil už americký film Po čem ženy touží z roku 2000, kde se hrdina v podání Mela Gibsona naučil číst myšlenky žen.
Filmové chyby odhalily čisté montérky
Celé natáčení probíhalo v reálných lokacích v Praze a štáb se při práci nevyhnul několika technickým přehmatům. Když v jedné z pracovních scén ohodí projíždějící náklaďák postavu Jiřího Langmajera, herec je odshora dolů špinavý od bláta. V bezprostředně navazujícím záběru na konci směny má ale své oranžové montérky opět téměř čisté.
Další chyba v návaznosti se objevila v hospodě. Když postava Vagiho v podání Radka Holuba sedí u stolu, mění se mezi jednotlivými prostřihy tvar pivního půllitru, který má herec právě před sebou. K závěrečným titulkům celého filmu pak tvůrci vybrali píseň s názvem Chci, abys věděla, kdo opravdu jsem, kterou nazpíval Julian Záhorovský.
Komedii Po čem muži touží odvysílá Nova Cinema v sobotu 3. října od 8:55.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, csfd).