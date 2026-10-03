V sobotu ve 20:00 se vrátí zlatá éra filmu: Prima MAX nasadí největší filmový klenot historie

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Sobotní večer je stvořený k tomu, abyste si konečně dopřáli ten pravý filmový zážitek. Žádné povinnosti, žádný spěch – jen vy, pohodlná pohovka a příběh, který vás nenechá vydechnout. Co kdyby vám někdo nabídl westernový epos s rozpočtem přes dvacet milionů dolarů v dnešních cenách, s ikonickou hudbou, která se vám zapíše do paměti navždy, a se sedmi charismatickými hrdiny, kteří bojují za pouhých dvacet dolarů? Zní to jako dokonalá kombinace, že? A přesně takový film dnes večer můžete zažít.
Když zoufalství najme sedm zbraní
Tímto legendárním snímkem není nic jiného než Sedm statečných z roku 1960, který režíroval John Sturges. Mexická vesnice trpí každoroční návštěvou nemilosrdného bandity Calvery, který s partou rabuje vše, na čem rolníci celý rok dřeli. Když už zoufalství dosáhne vrcholu, rozhodnou se vesničané pro riskantní krok – najdou si ochránce.
Do hry vstupuje sedm mužů s kolty a pochybnou minulostí. Yul Brynner jako chladnokrevný Chris, Steve McQueen jako hazardér Vin, James Coburn jako mistr vrhacích nožů Britt, Charles Bronson jako irský žoldák Bernardo O’Reilly. Každý z nich si nese vlastní démony. Za dvacet dolarů riskují život v bitvě proti přesile, která je mnohonásobně převyšuje.
Americký propadák, který dobyl svět
Kolem filmu koluje řada mýtů. Internetová média často tvrdí, že šlo v Americe o okamžitý kasovní trhák. Skutečnost je zcela jiná. Při původním uvedení v USA v roce 1960 byl snímek komerčním zklamáním a v domácích kinech sotva pokryl svůj dvoumilionový rozpočet.
Skutečným hitem se stal až v Evropě a Sovětském svazu, kde do kin přilákal desítky milionů diváků. Původní rozpočet 2 000 000 USD by v dnešních cenách odpovídal zhruba 20 600 000 USD. Pro srovnání, moderní remake z roku 2016 disponoval rozpočtem 90 000 000 USD, což by dnes bylo přes 115 000 000 USD. Původní snímek vznikl za zlomek nákladů dnešních blockbusterů, přesto dosáhl nesrovnatelně většího kulturního dopadu.
Válka klobouků: Brynner versus McQueen
Natáčení provázela obrovská rivalita mezi dvěma hlavními hvězdami. Steve McQueen se neustále snažil zastínit Yula Brynnera drobnými gesty. Kdykoliv Brynner mluvil, McQueen v pozadí dělal drobné pohyby – upravoval si klobouk, chrastil náboji nebo nabíral vodu.
Brynner byl z tohoto chování natolik zoufalý, že si najal osobního asistenta. Jeho jediným úkolem bylo počítat, kolikrát se McQueen během Brynnerových monologů dotkne svého klobouku. Bulvární weby dodnes šíří mýtus, že jejich nepřátelství trvalo bez usmíření až do smrti. Pravda je však mnohem lidštější – před McQueenovou smrtí v roce 1980 se oba herci usmířili a McQueen Brynnerovi poděkoval, že ho z filmu nenechal vyhodit.
Samurajský meč jako nejvyšší pocta
Režisér Akira Kurosawa, tvůrce původního snímku Sedm samurajů z roku 1954, byl americkou adaptací tak nadšen, že po jejím zhlédnutí poslal režisérovi Johnu Sturgesovi ceremoniální samurajský meč. To byla pro tvůrce ta největší možná pocta.
Obrovským fanouškem Kurosawova originálu byl také James Coburn. Jeho nejoblíbenější postavou byl mlčenlivý mistr meče Kjúzó. Když Coburn získal roli Britta, který v americké verzi Kjúza nahrazuje, ale s vrhacími noži, byl doslova nadšený, že může ztvárnit právě svůj milovaný filmový vzor.
Filmoví experti se shodují, že tento snímek trvale proměnil westernový žánr tím, že do něj importoval narativní strukturu z japonského samurajského eposu. Namísto tradičních černobílých hrdinů přivedl na plátno cynické, chudé žoldáky. Tím předznamenal konec zlaté éry klasických příběhů a otevřel dveře drsnějšímu realismu.
Zdroj: youtube.com
Nesmrtelný zážitek, který stále fascinuje
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Sedm statečných je už po několik desetiletí mimořádný filmový zážitek. Různorodé charaktery hlavních hrdinů, jejich odlišná motivace chránit vesničany a k tomu naprosto úžasná, legendární hudba dělají z této sedmičky tu nejlepší partu filmového plátna,“ říká fanoušek na diskusním fóru.
Tento nestárnoucí příběh o odvaze, cti a vykoupení si můžete připomenout i vy. Nenechte si ujít toto legendární dobrodružství v sobotu 3. května 2025 od 20:00 do 22:50 na televizní stanici Prima MAX. Řekněte nám – který z těch sedmi statečných je váš nejoblíbenější a proč?
Zdroje článku: Wikipedie, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová