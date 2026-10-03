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V sobotu ve 20:00 se vrátí zlatá éra filmu: Prima MAX nasadí největší filmový klenot historie

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Vyprahlá poušť, hrstka zoufalých rolníků a sedm mužů s pochybnou minulostí, kteří se rozhodli čelit jisté smrti. Jeden z nejslavnějších příběhů světové kinematografie přitom na své domovské půdě fatálně narazil a jeho natáčení provázela tichá válka dvou hereckých gigantů.
V sobotu ve 20:00 se vrátí zlatá éra filmu: Prima MAX nasadí největší filmový klenot historie

V sobotu ve 20:00 se vrátí zlatá éra filmu: Prima MAX nasadí největší filmový klenot historie

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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