„Šílení“ kloboučníci byli pyšní na svou práci. Pak začali slyšet hlasy a z ran jim tekla stříbrná krev

Šílený kloboučník se stal slavnou literární postavou. Jeho označení však připomíná skutečné nemoci dělníků, kteří při výrobě klobouků pracovali se rtutí.
Třásly se jim ruce, vypadávaly zuby, slyšeli hlasy, ztráceli paměť a jejich blízcí je přestávali poznávat. Muži, kteří vyráběli elegantní klobouky pro smetánku, za svou práci platili zdravím.
Jed, bez kterého se výroba neobešla Ruce se jim třásly tak, že nedokázali pracovat Z klidného člověka se stal podrážděný samotář Jedovatá výroba pokračovala ještě ve 20. století
Elegantní
cylindry, dokonale tvarované klobouky a výlohy luxusních obchodů. V 19. století patřila pokrývka hlavy k neodmyslitelným součástem pánského šatníku. Jen málokdo z bohatých zákazníků ovšem tušil, co se odehrává za dveřmi dílen, v nichž jejich módní doplňky vznikaly. Kloboučníci totiž při práci používali látku, která je dokázala připravit nejen o zdraví, ale také o schopnost ovládat vlastní tělo a emoce. Tou látkou byla rtuť. Jed, bez kterého se výroba neobešla
Aby bylo možné vyrobit kvalitní plstěný klobouk, musela se
zvířecí srst nejprve speciálně upravit. K tomuto účelu se používal dusičnan rtuťnatý, který usnadňoval spojování jednotlivých vláken.
Dělníci s chemicky ošetřenou srstí denně manipulovali. Při dalších výrobních postupech, zejména
zahřívání a sušení, se bohužel uvolňovaly toxické výpary. Pracovníci je vdechovali často i 16 hodin denně. A to po mnoho dlouhých let.
Rtuť se dostávala do jejich organismu a pomalu jim poškozovala nervový systém. Následky nepřicházely okamžitě. Otrava se často rozvíjela postupně, v řádu několika let. První příznaky navíc bylo snadné zaměnit
za obyčejnou únavu nebo nervozitu. Ruce se jim třásly tak, že nedokázali pracovat
Jedním z nejvýraznějších příznaků byl
nekontrolovatelný třes. Nejprve postihoval prsty a ruce, později se přidávaly další části těla. Jemná práce, na níž závisela obživa kloboučníků, se pro některé postižené stávala stále obtížnější.
Ve Spojených státech se tento stav vžil pod označením
danbury shakes, tedy danburský třes. Název vznikl podle města Danbury v Connecticutu, které bylo významným centrem amerického kloboučnického průmyslu.
Třes ovšem představoval jen jednu část problému. Chronická otrava rtutí kloboučníkům způsobovala také
poruchy koordinace, řeči, soustředění a paměti. Někteří pracovníci trpěli bolestivými záněty dásní, nadměrným sliněním a uvolňováním zubů.
Jiní zase
slýchávali hlasy, které k nim šeptaly od jednotlivých strojů i ze samotných klobouků, které právě vyrobili. Dochované zdroje mapují i výpověď jednoho z tehdejších kloboučníků, který si rozřízl dlaň o kovovou hranu formy a zpozoroval, že mu z rány začala téct krev. Tekutina byla hustá, temná a s kovovým leskem. Šílený kloboučník se stal slavnou literární postavou. Jeho označení však připomíná skutečné nemoci dělníků, kteří při výrobě klobouků pracovali se rtutí. Z klidného člověka se stal podrážděný samotář
Nejděsivější následky otravy však často nebývaly vidět hned na první pohled. Dlouhodobé působení rtuti u pracovníků často vyvolávalo
neurologický a psychický syndrom označovaný jako erethismus. Postižení lidé bývali neobvykle plaší, úzkostní, podráždění nebo podezíraví. Objevovaly se výkyvy nálad, poruchy spánku, potíže s pamětí i výbuchy hněvu.
Člověk, který dříve působil klidně a společensky, se začal vyhýbat ostatním. Někdo reagoval přehnaně na drobné podněty, jiný ztrácel sebedůvěru a nedokázal se soustředit na běžné úkoly. Okolí nerozumělo tomu, co se s jejich blízkými děje. To, že za změnami chování stojí
otrava těžkým kovem, tehdy ještě nikoho nenapadlo.
Zmíněná
kombinace třesu, nervozity a neobvyklého chování přispěla k pověsti „šílených kloboučníků“. Nešlo samozřejmě o skutečné šílenství v běžném slova smyslu. Šlo o poškození organismu toxickou látkou, s níž lidé přicházeli do styku při výkonu svého povolání.
Zajímavost: Když Lewis Carroll v roce 1865 vydal knihu Alenka v říši divů, objevil se v ní také podivínský Kloboučník. Postava se později stala jedním z nejslavnějších symbolů literárního šílenství. Anglické přirovnání mad as a hatter, tedy šílený jako kloboučník, však existovalo už před vydáním knihy. Jedovatá výroba pokračovala ještě ve 20. století
Nebezpečí rtuti se postupně dostávalo do povědomí lékařů i veřejnosti, přesto se v kloboučnickém průmyslu tahle látka používala velmi dlouho. Ve
Spojených státech se otázka ochrany zaměstnanců řešila ještě v 1. polovině 20. století. Až v roce 1941 americký kloboučnický průmysl od používání rtuti při zpracování plsti nadobro ustoupil.
Pro pracovníky, kteří utrpěli
závažné poškození nervového systému, však tato změna přicházela pozdě. Některé následky chronické otravy totiž přetrvávaly i po ukončení kontaktu s nebezpečnou látkou. Zatímco zákazníci si z obchodů odnášeli elegantní klobouky, jejich výrobci si z dílen odnášeli něco úplně jiného. Třes, nemocné dásně, poškozenou paměť a někdy i trvalé zdravotní postižení. Za módou, která měla symbolizovat společenské postavení a eleganci, se tak skrývala jedna z nejtemnějších kapitol průmyslové historie. A zatímco bohatí zákazníci obdivovali dokonalé klobouky ve výlohách, muži, kteří je vyráběli, pomalu přicházeli o zdraví, důstojnost i možnost žít obyčejný život. Použité zdroje: archive.cdc.gov/www_cdc_gov/niosh/updates/upd-03-04-10.html kabinetkuriozit.eu/mad-hatter-aneb-sileny-kloboucnik/ connecticuthistory.org/ending-the-danbury-shakes-a-story-of-workers-rights-and-corporate-responsibility medium.seznam.cz/clanek/npc-sileny-kloboucnik-nebyl-z-pohadky-tekute-stribro-silenstvi-a-smrt-202679