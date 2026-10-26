Evropská pravidla změní čištění odpadních vod. Náklady pocítí i domácnosti

Nové evropské požadavky přinesou rozsáhlou modernizaci čistíren odpadních vod. Kromě důkladnějšího odstraňování živin a zbytků léčiv či kosmetiky se zaměří také na omezení přepadů při přívalových deštích a energetickou účinnost provozu. Investice mohou dosáhnout až 170 miliard korun, přičemž výsledný dopad na cenu stočného bude záviset na potřebných opatřeních i způsobu jejich financování. Tyto požadavky s cílem zlepšit kvalitu vody v řekách a posílit ochranu lidského zdraví a životního prostředí, jsou obsaženy v evropské směrnici 2024/3019.
Nový evropský rámec pro čištění městských odpadních vod začal platit už od počátku roku 2025, v současnosti probíhá převádění jeho požadavků do právních předpisů jednotlivých členských států. Národní prováděcí program následně propojí potřebná opatření, investice a jejich financování. Je proto důležité vědět, co všechno tento prováděcí program bude obsahovat.
Kanalizace se musí lépe připravit na přívalové deště
Nová směrnice se zaměřuje také na problémy, které v čistírnách vznikají při stále častějších přívalových deštích. Pokud kanalizace nedokáže pojmout velké množství srážkové vody, může docházet k odlehčování směsi dešťových a splaškových vod přímo do vodních toků. Nové požadavky proto počítají s lepším plánováním a řízením kanalizačních systémů i s opatřeními, která množství těchto přepadů omezí. Vedle rozšiřování infrastruktury přitom může pomoci také zadržování srážkové vody přímo v místě dopadu, například prostřednictvím retenčních nádrží či dalších prvků modrozelené infrastruktury. Voda tak nemusí zbytečně zatěžovat kanalizaci a může být následně využita například k zavlažování zeleně.
Čistírny budou muset hospodařit efektivněji
Vedle odstraňování mikropolutantů se nová směrnice zaměřuje také na energetickou bilanci čistíren. Do roku 2045 má sektor dotčených čistíren na celostátní úrovni dosáhnout energetické neutrality. To bude vyžadovat nejen větší využívání obnovitelných zdrojů, ale také úspory v samotném provozu, například prostřednictvím modernizace čerpacích systémů, automatizace a efektivnějšího řízení technologií.
Nové technologie mají z odpadních vod odstranit i zbytky léčiv
Zásadní změnu přináší nová evropská směrnice v oblasti čištění městských odpadních vod. Zavádí mimo jiné takzvané kvartérní čištění, tedy čtvrtý stupeň čištění zaměřený na odstraňování mikropolutantů. Jde o látky, které se ve vodě vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, přesto mohou představovat riziko pro vodní ekosystémy. Patří mezi ně například zbytky antibiotik a dalších léčiv či některé látky obsažené v kosmetických přípravcích.
Současné čistírny na odstraňování těchto látek nebyly původně navrženy, a bude proto nutné doplnit nové technologie. Jednou z možností je využití aktivního uhlí, na jehož povrchu se mikropolutanty zachycují, nebo ozonizace, při níž ozon tyto látky chemicky přeměňuje. Mezi řešení nabízená skupinou Wilo patří také kombinace práškového aktivního uhlí a membránové filtrace. Aktivní uhlí na sebe váže nežádoucí látky a membrány následně zachycují jeho jemné částice. Důležitou součástí celého procesu jsou čerpací a recirkulační systémy, které zajišťují potřebné proudění vody mezi jednotlivými stupni čištění.
„Odstranit z vody zbytky léčiv je technologicky možné, ale samotné doplnění dalšího stupně čištění nestačí. Je potřeba zajistit, aby všechny části čistírny správně spolupracovaly a aby nové procesy zbytečně nezvyšovaly spotřebu energie. Právě v tom hrají důležitou roli čerpací a recirkulační systémy, míchání i automatizace provozu. Cílem je čistit vodu důkladněji, ale zároveň udržet provozní náklady pod kontrolou,“ vysvětluje Jan Cidlinský, regionální ředitel společnosti Wilo pro střední Evropu.
U největších čistíren se zatížením od 150 tisíc ekvivalentních obyvatel bude kvartérní čištění zaváděno postupně až do roku 2045. U vybraných aglomerací od 10 tisíc ekvivalentních obyvatel bude jeho zavedení záviset také na vyhodnocení rizik a citlivosti území.
Investice se odhadují až na 170 miliard korun. Dopad na stočné se bude odvíjet od způsobu financování
Odhady nákladů na kvartérní čištění se výrazně liší. Zatímco Vládní analytický útvar Úřadu vlády ČR pracoval s částkou kolem 24 miliard korun, podle odhadu SOVAK ČR by celkové investiční náklady mohly dosáhnout až 120 miliard korun.
Důležitou otázkou proto bude financování. Evropská směrnice zavádí princip rozšířené odpovědnosti výrobců, podle kterého mají výrobci léčiv a kosmetických přípravků, na něž se pravidla vztahují, hradit nejméně 80 procent vymezených nákladů na kvartérní čištění a související monitoring. Konkrétní fungování tohoto systému bude muset nastavit česká legislativa.
„Nové požadavky se promítnou do ceny stočného a v konečném důsledku je samozřejmě pocítí i spotřebitelé. Podle našich odhadů bude záležet na aktuální vybavenosti konkrétní aglomerace a faktické potřebě jejího dovybavení. Navýšení se podle lokality bude pohybovat v řádech jednotek až desítek korun. V celkových výdajích domácností však půjde o akceptovatelnou částku, zvlášť když si uvědomíme, že mluvíme o službě, která je pro každého z nás nezbytná, protože čisto vodu potřebuje každý. Za řadu věcí, bez kterých se dokážeme obejít, přitom běžně utrácíme mnohem více,“ upozorňuje Vilém Žák, ředitel SOVAK ČR.
Podrobné informace o nové evropské směrnici přehledně shrnuje specializovaný informační portál www.smernice-cov.cz. Přibližuje hlavní změny v oblasti čištění městských odpadních vod, vysvětluje jednotlivé povinnosti i termíny jejich postupného zavádění. Pro obce, provozovatele vodohospodářské infrastruktury i další odbornou veřejnost tak představuje užitečný zdroj informací, který pomáhá lépe porozumět novým požadavkům a připravit se na jejich naplňování.
Kamila Žitňáková
zdroj: Crestcom