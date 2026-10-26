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Evropská pravidla změní čištění odpadních vod. Náklady pocítí i domácnosti

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Nové evropské požadavky přinesou rozsáhlou modernizaci čistíren odpadních vod. Kromě důkladnějšího odstraňování živin a zbytků léčiv či kosmetiky se zaměří také…
COV-Havirov

COV-Havirov

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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