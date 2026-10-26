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Místo úvrati bude klasická smyčka, stavba nové tramvajové trati může začít příští rok

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O výstavbě tramvajové trati na plzeňské Vinice se mluví desítky let. Projekt za více než miliardu by mohl odstartovat v příštím roce s tím, že do dvou let bude hotovo. Akce budí emoce u obyvatel rodinných domů, v jejichž blízkosti bude tramvajová smyčka místo avizovaného úvraťového obratiště.
Místo úvrati bude klasická smyčka, stavba nové tramvajové trati může začít příští rok

Místo úvrati bude klasická smyčka, stavba nové tramvajové trati může začít příští rok

Zdroj: Magistrát města Plzně
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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