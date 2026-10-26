Místo úvrati bude klasická smyčka, stavba nové tramvajové trati může začít příští rok

Přípravy nové tramvajové trati naplno běží a Plzeň již požádala o evropskou dotaci. Původně měla být trať dočasně ukončena úvratí, kde by se oboustranné tramvaje jednoduše vracely na cestu k centru města. Plnohodnotná smyčka ji měla nahradit v pozdější fázi projektu. Město ale nakonec přistoupilo k tomu, že ji zrealizuje hned.
Na to si ale stěžují místní a sepsali
petici. Podle jejich vyjádření se o změnách dozvěděli na poslední chvíli. To město odmítá. Podle něj byla změna zahrnuta v územním plánu, který loni projednávalo městské zastupitelstvo.
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Původní studie se smyčkou počítala v severnější části, kde však město nevlastní potřebné pozemky. Proto se posunula jižněji na pozemky ve vlastnictví města.
„Vzhledem k tomu, že v oblasti je rozsáhlé rozvojové území, byla by konečná zastávka relativně daleko od tohoto území, ale i od stávající zástavby. Navíc by bylo nutné úvrať kvůli opatření proti ujetí odstavených vozů do trati realizovat v protisklonu. Prostor kolejiště úvratě by vytvořil hluboký zářez do středového pásu komunikace, a tím v ulici Na Chmelnicích vizuální i prostorovou bariéru, především pro pěší prostupnost,“ vysvětluje Andrea Fojtíková, náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně, jenž má projekt na starost. Návrh tramvajové smyčky, zdroj: Město Plzeň
Případné pokračování trasy by také nebylo možné bez dlouhodobého přerušení provozu a vyžádalo by si kompletní přestavbu úseku od zastávek Znojemská, včetně demolice úvratě a navrhovaného zázemí pro řidiče. To by podle města navíc znamenalo další náklady.
„Varianta úvrať také vyžaduje pouze využití obousměrných vozidel. Ty tvoří v současné době menší část vozového parku PMDP a z principu nelze využít jiné vozy. Ze všech těchto důvodů bylo nakonec rozhodnuto postavit rovnou definitivní řešení tramvajové tratě s ukončením trvalou smyčkou, které umožňuje využít jakékoliv tramvaje,“ dodala Fojtíková s tím, že i technicky je smyčka jednodušší a jsou u ní nižší nároky na údržbu. Poblíž trati vyrostou nové bytovky
Začátek nové trati bude v odbočce z tramvajové trati za zastávkou Zoologická zahrada a povede ve středním dělicím pásu ulice Na Chmelnicích. Konečná měla být původně za křižovatkou s ulicí Znojemská, kde byla v plánu dočasná úvrať.
Nová tramvajová trať o délce 1,5 kilometru zajistí novou linku číslo 3. Cílem je zlepšit propojení sídliště Vinice a lokality Sylván, na nichž žije přes 7,5 tisíce obyvatel, s centrem města. S linkou se počítalo už při vzniku sídliště v 80. letech.
„Trať povede až do prostoru stávající trafostanice u ulice Mikulovská, kde je navržena konečná zastávka. Na to naváže smyčkové obratiště s jednou předjízdnou kolejí. Smyčka bude na pozemcích města Plzně v blízkosti rozvojového území. Na něm plánují soukromí investoři výstavbu bytových a rodinných domů, obchodů a prostor služeb pro odhadem až 3,7 tisíce nových obyvatel. Trať je mimo prostor křižovatek, zastávek a tramvajové smyčky navržena jako zatravněná, lemovaná stromořadím,“ popisuje mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Plochy pro pěší oddělí od vozovky zatravněný pás se stromořadím, do kterého budou od křižovatky s ulicí Nad ZOO po ulici Mikulovskou vložená podélná a šikmá parkovací stání.
„Nově bude vysazeno celkem 304 alejových listnatých stromů a 3353 keřů,“ slibuje město.
Vedle stavby trati dojde také k úpravě ulice Na Chmelnicích, kde přibydou parkovací místa, zeleň a oboustranně také chodník a cyklostezka. Součástí bude úprava vodovodu a kanalizace částečně jako příprava budoucí výstavby.
Linka číslo 3 bude končit v zastávce U Synagogy, ale do budoucna město s touto linkou počítá pro proložení linky číslo 4 na Bory.