Míša si s bývalým majitelem prošel peklem, teď už může do nového milujícího domova

Případ týraného Míši, u kterého existuje podezření i na zneužívání, šokoval veřejnost i odborníky. S něčím takovým se totiž v útulku dosud nesetkali. Případem, na který upozornila redakce Plzeňské Drbny, se zabývá policie. Spolek na ochranu zvířat navíc podal trestní oznámení na Okresní státní zastupitelství v Domažlicích.
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„Míšův příběh už mnozí z vás dobře znají. Víte, čím vším si musel projít, co všechno ho v minulosti potkalo, jaké následky si nese na svém těle i duši a kolik sil, péče a náročných operací jsme věnovali tomu, aby se mohl začít uzdravovat. Dnes pro vás máme jednu důležitou zprávu. Míšu už žádná další operace nečeká. Po posledním zákroku se dobře zotavil a nyní ho čeká už jen kontrola a očkování. Jsme moc rádi, že tu nejtěžší část má za sebou,“ říkají pracovnice domažlického útulku. Míša nepotřebuje jen nový domov. Potřebuje svůj bezpečný přístav. Člověka, u kterého už nebude muset být statečný, ale konečně bude moci být jen pejskem.pracovnice domažlického útulku
I proto mu už pomalu hledají novou rodinu. Zájemci ale musí počítat s tím, že Míša je velmi citlivý pes a bude potřebovat trpělivost.
„A protože Míšu každý den pozorujeme, žijeme s ním a poznáváme ho stále víc, máme už určitou představu o tom, jaký domov by pro něj mohl být ten nejlepší,“ popisují.
A jaká je tedy ideální představa? Domeček se zahrádkou, protože právě dovádění a válení v trávě Míša miluje. Zahrada by ale rozhodně neměla nahrazovat domov. Pelíšek by měl mít uvnitř, u své nové rodiny, aby měl svého člověka stále nablízku. Ideální by také bylo klidné prostředí bez malých dětí.
S ostatními pejsky v útulku se kamarádí, třeba s Meggie, která je také k adopci. Psali jsme ZDE
„Míša potřebuje svůj klid, prostor a citlivý přístup. Věříme, že prostředí s velmi malými dětmi, jejich přirozenou živostí a nepředvídatelnými pohyby by pro něj nemuselo být vhodné. Potřebuje domácnost, kde bude mít možnost odpočívat, cítit se bezpečně a nikdo na něj nebude příliš naléhat,“ zdůrazňuje útulek.
Míša není konfliktní typ a s ostatními pejsky v útulku vychází dobře. Přesto by ošetřovatelky ocenily, aby žil v domově jako jedináček.
„Chtěli bychom mu dopřát pocit, že už o nic nemusí bojovat a že má své jisté místo. Ani v tomto ohledu ale nechceme dělat definitivní závěry bez osobního poznání konkrétní situace,“ doplňují.
Pokud o adopci Míši uvažujete, ozvěte se na e-mail
utulek@domazlicke-lesy.cz, kam napište podrobnosti o prostředí, do kterého by Míša šel i to, jaké máte zkušenosti s péčí o zvířata. „Čím více nám o sobě napíšete, tím lépe si dokážeme představit, zda by právě vaše domácnost mohla být pro Míšu vhodná. Z došlých e-mailů budeme postupně vybírat zájemce, se kterými bychom rádi navázali další kontakt a vše osobně probrali,“ dodává útulek.