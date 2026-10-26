Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Míša si s bývalým majitelem prošel peklem, teď už může do nového milujícího domova

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neléčené zlomeniny, poškozená páteř i střeva. Zhruba šestiletý kříženec Míša si kvůli bývalému majiteli prošel peklem a nese si šrámy na těle i na duši. V domažlickém útulku ale udělal obrovské pokroky a teď už může vyhlížet nový domov. Nového páníčka ale budou vybírat zvlášť pečlivě.
Míša si s bývalým majitelem prošel peklem, teď už může do nového milujícího domova

Míša si s bývalým majitelem prošel peklem, teď už může do nového milujícího domova

Zdroj: Útulek Domažlice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:35

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Šedé trafostanice se mění v pestrobarevná umělecká díla, pro místní jsou velkou atrakcí
Šedé trafostanice se mění v pestrobarevná umělecká díla, pro místní jsou velkou atrakcí
Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků
Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků

Hospic sv. Lazara je jediným kamenným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji. V průměru se tam za rok...

Plzeň investuje 1,4 milionu do zlepšení životního prostředí, třeba do obnovy tůní
Plzeň investuje 1,4 milionu do zlepšení životního prostředí, třeba do obnovy tůní

Zadržování dešťové vody, péče o zeleň a efektivní nakládání s bioodpadem. Plzeň uvolní ze svého Fondu...

Invazní škeblice vytlačuje původní druhy mlžů, dorůstá až do délky 25 centimetrů
Invazní škeblice vytlačuje původní druhy mlžů, dorůstá až do délky 25 centimetrů

Mezi invazní druhy nepatří jen nutrie nebo mýval. Problém v Brdech dělají i mlži, konkrétně škeblice...

Střecha z ocelových lan průmyslových lanovek, prohlídky zimáku odhalí i další zajímavosti
Střecha z ocelových lan průmyslových lanovek, prohlídky zimáku odhalí i další zajímavosti

Velký úspěch měly prohlídky plzeňského zimního stadionu, proto organizátoři přidali další termíny. S...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.