Nemesis proti Greywolf: Ukrajinští operátoři dronů způsobili americké brigádě 70 % ztráty

Ukrajinský dronový oddíl Nemesis, který hrál roli protivníka, způsobil podle americké strany zhruba 70 % ztrát obrněné brigády Greywolf během prvních tří dnů cvičení
Combined Resolve 26-07 na polygonu Hohenfels v Bavorsku.
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Informace a hodnocení cvičení není od pozorovatelů zvenčí, ale od velitele 3. obrněného brigádního bojového týmu 1. jízdní divize a jeho důstojníků. Zveřejnili ho v časopise
Military Review.
Případ je důležitý, protože ukazuje,
jak nepřipravená je americká pozemní armáda na válku, která se odehrává na východě Evropy mezi Ruskem a Ukrajinou. Zároveň ukazuje, že příprava na “ dronové války” nespočívá jen v technice, ale i v základním vojenském řemesle. Combined Resolve 26-07
Cvičení proběhlo na jaře 2026 v Hohenfelsu, kde se pravidelně nacvičuje boje velkých formací. Jednotka Greywolf (Šedý vlk) čelil simulovanému
protivníkovi posílenému ukrajinským oddílem z útvaru Nemesis. Shrnutí vychází z textu, který napsal velitel brigády plukovník Michael Ziegelhofer a šest jeho důstojníků.
Zásadní fakta z cvičení trvajícího zhruba deset dní:
drony zasáhly vojáky Greywolfu přímo, nebo navedly dělostřelectvo, které je zasáhlo, protivník zahájil kontakt drony více než 750krát, za první tři dny způsobily drony asi 70 % ztrát brigády. do konce třetího dne klesly ztráty “vlků” pod 30 %, přestože protivník v tlaku nepolevil.
Přestože jde o simulované ztráty během cvičení, jako trend a
ukázka toho, co se děje na „východní frontě“ jsou tato čísla velmi výmluvná. Nemesis vyučovala Američany
Protidronové systémy a prostředky radioelektronického boje vytvářely ochranné „bubliny” o šířce až 2 km. Musely však stát na pevných stanovištích a posouvat se po etapách, takže jednotky během pohybu zůstávaly odkryté. Prakticky nefungovaly proti drohům naváděným optickým vláknem.
Americká brigáda se proto musela spolehnout na základní pravidla, tedy krytí a maskování, rozptýlení sil, přizpůsobené trasy pohybu jednotek a rychlost, která umožnila opustit prostor před dopadem nepřátelské palby.
Autoři odhadují, že asi 60 % protidronového boje na úrovni brigády tvoří dovednosti v poli a cvičení. Podle nich až
těžké simulované ztráty prvních dnů donutily vojáky použít to, co nacvičovali.
Adapatace na boj s ukrajinskými
drony ale něco stála. Posádky vypínaly Blue Force Tracker, omezovaly rádiový provoz a odpojovaly i satelitní spojení Starshield, aby snížily svou elektronickou stopu. Zásobování brigády trvalo dvakrát déle, než se plánovalo, protože protivník aktivně “lovil” na zásobovacích trasách.
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Greywolf měl také vlastní drony. Pro útočnou fázi nasadil 3. prapor 504. výsadkového pluku, poté experimentální prapor dronů a nasadil více než 700 dronů od úrovně čety po brigádu.
Tolik dronů ve vzduchu ale zahltilo systémy velitelství brigády, navíc nikdy nebylo jasné, kolik dronů je vlastně ve vzduchu. Brigáda se adaptovala tak, že
dala jednotkám dronů jasné priority a nechala je lovit v rámci jejich kompetencí, místo aby řídila jednotlivé drony.
Mimo to určila nepřátelská stanoviště řízení nepřátelských dronů jako prioritní cíl, letadla s posádkou a bezpilotní prostředky oddělila výškově, s úzkými koridory pro bitevní vrtulníky a evakuaci zraněných.
Greywolf vrací úder
Na konci rotace provedl Greywolf dva současné průlomy hustým lesem vzdálenými od sebe asi 6 km. Autoři uvádějí, že nepřítel nedokázal rozeznat, který z nich je hlavní útok, ani jeden z nich nezastavil a před útokem ztratil zálohy.
Velitel roty brigády v článku pro
Task & Purpose popsal drony Nemesis, které již letěly nad hlavou, když jeho rota projížděla branou do výcvikového prostoru.
„Ukázali nám způsoby, jak efektivně létat s levnými drony na neuvěřitelné vzdálenosti. Předvedli mistrovskou třídu v řízení řetězce zabití od senzorů ke střelcům a v rychlosti s využitím taktik, technik a technologií, které nyní můžeme použít v našich formacích,“ napsal Allan Watson.
Drony tu jsou, co bude dál?
Američtí důstojníci doporučují soustředit drony v multifunkčních úderných jednotkách se třemi četami, se schopností dálkového průzkumu alespoň 40 km, střední a těžké bombardovací drony a úderné drony.
Všechny drony jednotky mají sdílet jednotný operační přehled, přičemž vzorem je ukrajinský systém Delta.
Protidronová obrana musí fungovat za pohybu jednotek, od aktivní ochrany každého vozidla po radary a prostředky na úrovni brigády.
Zkušené ukrajinské jednotky se během amerických cvičení v Evropě objevují stále častěji.
Zdroj:
Defence Blog, Military Review, Task & Purpose Autor/Licence fotografie: Tank Abrams, U.S. Army Europe’s photo, licensed as Public Domain Work