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Nemesis proti Greywolf: Ukrajinští operátoři dronů způsobili americké brigádě 70 % ztráty

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Ukrajinský útvar Nemesis ve cvičení Combined Resolve 26-07 způsobil americké obrněné brigádě Greywolf většinu ztrát v prvních třech dnech. Co se z toho Američané naučili?
Nemesis proti Greywolf: Ukrajinští operátoři dronů způsobili americké brigádě 70 % ztráty

Nemesis proti Greywolf: Ukrajinští operátoři dronů způsobili americké brigádě 70 % ztráty

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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