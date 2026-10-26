Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Křesťanství neznamená „prodej duchovna“, ale naději, bezpečí a odvahu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zpravodajství je doslova v zajetí tragických a negativních zpráv. Strašit lidi je snadné a dost to vynáší. Kdo se bojí, je ochotnější udělat to, co se po něm pod tlakem…
Křesťanství neznamená „prodej duchovna“, ale naději, bezpečí a odvahu

Křesťanství neznamená „prodej duchovna“, ale naději, bezpečí a odvahu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Proboha!
Žehnat těm, které bych nejraději přešla
Žehnat těm, které bych nejraději přešla
Pohané jsou zralejší než starozákonní prorok. Tohle je Jonáš podle Dalimila Staňka
Pohané jsou zralejší než starozákonní prorok. Tohle je Jonáš podle Dalimila Staňka

Rozložit útlou starozákonní knihu Jonáš o tisícovce slov na víc než čtyři sta stránek je bezpochyby...

Nálepka „zelené náboženství“ je bizár. Nevidím důvod, proč si z Motoristů nedělat legraci, říká vědec Kortus z profilu Klimatomluva
Nálepka „zelené náboženství“ je bizár. Nevidím důvod, proč si z Motoristů nedělat legraci, říká vědec Kortus z profilu Klimatomluva

Klimatickou změnu vysvětluje s nadhledem, humorem a oporou ve vědeckých faktech. Popularizátor vědy Daniel...

Ruským botům snadno naletí i křesťané. Proč bychom se měli zajímat o hybridní válku?
Ruským botům snadno naletí i křesťané. Proč bychom se měli zajímat o hybridní válku?

Nedávný ukrajinský zásah datových center ruského technologického gigantu Yandex vyvolal vlnu diskusí o tom,...

Nový život je vždy zraněný i uzdravený. Sarah Bachelard o kontemplaci v časech krize
Nový život je vždy zraněný i uzdravený. Sarah Bachelard o kontemplaci v časech krize

Je kontemplace jen stažením ze světa, nebo může dávat oporu v krizi a impuls k jednání? Novozélandská...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Další články z kategorie Spiritualita a náboženství
Zobrazit více
LifestyleOsobní rozvojSpiritualita a náboženství
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.