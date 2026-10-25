Plzeň investuje 1,4 milionu do zlepšení životního prostředí, třeba do obnovy tůní

Jedním z připravovaných projektů je už zmíněná proměna části potoka v rekreační oblasti Pytel. Cílem je zpomalit erozi, pomoci vodě zůstat v krajině a vytvořit lepší podmínky pro přírodu. „V místech, kde voda postupně vymílá koryto, se proto počítá s jeho úpravou a vybudováním nízkých dřevěných prahů, které pomohou zpomalit její proudění. Součástí projektu je také vznik 14 přírodních tůní o celkové ploše 685 metrů čtverečních a průměrné hloubce zhruba 80 centimetrů. Jejich podoba bude co nejvíce odpovídat přirozenému prostředí. Hladina nebude uměle regulovaná a přebytečná voda bude odtékat přepadem,“ přiblížil náměstek primátora města pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar (STAN).
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Při úpravách šetrně využijí i materiál přímo na místě. Vytěžená zemina poslouží k úpravě koryta a modelaci břehů, dřevo z pokácených stromů se využije při realizaci a jeho zbylé části zůstanou v okolí tůní jako úkryt a přirozené zázemí pro drobné živočichy. Plzeň za projekt zaplatí přes 800 tisíc korun.
Dešťová voda pro zahrady a zelenější školky
Využívat dešťovou vodu ze střechy nové budovy dětských skupin bude v ulici Ke Křížku využívat i desátý městský obvod Lhota. Zprovozněná retenční nádrž o objemu 10 tisíc litrů ji bude zachytávat a voda pak poslouží k zalévání záhonů, zeleně i nově vysazených ovocných stromů. Na projekt poputuje 80 tisíc korun.
Spolek Zahrádkáři Valcha 2 chtějí šetřit pitnou vodu, a tak plánují obnovit čerpací stanici, díky níž mohou členové kolonie od jara do podzimu zavlažovat zahrady vodou z Radbuzy. Město na obnovu přispěje 123 tisíc korun.
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„Na omezení odpadu se zaměřuje 22. základní škola Plzeň, která chce pořídit elektrický kompostér pro zpracování zbytků jídel ze školní jídelny. Pomůže snížit množství odpadu i náklady na jeho svoz a žákům ukáže, jak lze biologický odpad dál využít. Škola už nyní třikrát týdně předává organizaci NADĚJE přibližně 15 až 20 neprodaných porcí jídel, které tak místo vyhození pomohou lidem v nouzi. Na kompostér je vyčleněno 100 tisíc korun,“ přiblížila mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Zelenější a příjemnější prostředí chce svým dětem nabídnout také 25. mateřská škola Plzeň. Plánuje obnovit zhruba 400 metrů čtverečních trávníků a opravit 430 metrů čtverečních mlatových cest. Areál tak bude bezpečnější pro každodenní využívání a dešťová voda se bude moci přirozeně vsakovat. Město projekt podpoří částkou 224 tisíc korun.
„Spolek Pěstuj prostor chce veřejnost informovat o tom, jak může architektura a plánování měst reagovat na klimatickou změnu, a tak připravuje přednáškový cyklus s názvem Město v čase klimatické změny a Den architektury 2026. Plzeň na tyto akce vyčlenila 66 tisíc korun,“ uzavřela mluvčí.