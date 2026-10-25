Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků

Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíkůZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 25.10.2026 15:01
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