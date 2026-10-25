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Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků

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Hospic sv. Lazara je jediným kamenným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji. V průměru se tam za rok starají o více než 420 pacientů, kterým zajišťují důstojné poslední dny života. Spolu s tím ale musí řešit i to, co s jejich těly po smrti. K dispozici mají chladicí box, který je už ale zastaralý.
Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků

Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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