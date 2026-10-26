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Žehnat těm, které bych nejraději přešla

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Dennívýzva
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Kritizovat politika jde skoro samo. Požehnat člověku, který mě uráží a poučuje, je mnohem těžší disciplína. Jak se modlit za ty, které osobně neznáme, i za ty, které potkáváme v…
Žehnat těm, které bych nejraději přešla

Žehnat těm, které bych nejraději přešla

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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