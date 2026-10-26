Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

„Na chatě jsme skoro nebyli, přesto jsme za elektřinu platili jmění,“ říká Kryštof

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na chalupě skoro nebyli, přesto jim účty za elektřinu rostly. Podezření padlo na bojler, nakonec to ale vypadalo na nelegální odběr.
Chatová osada

Chatová osada

Zdroj: Foto: Jan Dalecký / In-Lifestyle.cz (Ilustrační foto)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:01

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Marika Procházková z Ulice zhubla více než 30 kilo a vypadá skvěle: Herečka prozradila, jak to dokázala
Marika Procházková z Ulice zhubla více než 30 kilo a vypadá skvěle: Herečka prozradila, jak to dokázala
Jiřina Štěpničková se proslavila jako Viktorka z Babičky. Její soukromí ale poznamenal pohnutý osud
Jiřina Štěpničková se proslavila jako Viktorka z Babičky. Její soukromí ale poznamenal pohnutý osud

Herečka, kterou si řada diváků dodnes vybaví především jako Viktorku z Babičky. Jenže za výraznou tváří...

10 otázek o obchodech a službách, které z měst téměř zmizely: Tento retro test zaskočí i většinu pamětníků
10 otázek o obchodech a službách, které z měst téměř zmizely: Tento retro test zaskočí i většinu pamětníků

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o starých obchodech, službách a provozovnách, které z českých měst...

Test znalostí českých komedií: Úkolem je poznat co nejvíce z 10 filmů jen podle indicií
Test znalostí českých komedií: Úkolem je poznat co nejvíce z 10 filmů jen podle indicií

Na dnešek jsme vytáhli filmový kvíz pro všechny, kdo mají české komedie trochu pod kůží. U každé otázky...

Kvíz na téma hlášky z českých pohádek: Drtivá většina lidí se u 10 otázek splete alespoň 3x
Kvíz na téma hlášky z českých pohádek: Drtivá většina lidí se u 10 otázek splete alespoň 3x

Pro fanoušky českých pohádek tu máme kvíz, který prověří paměť na známé filmové věty. Stačí přiřadit hlášky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.