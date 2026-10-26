„Na chatě jsme skoro nebyli, přesto jsme za elektřinu platili jmění,“ říká Kryštof

Na chalupě skoro nebyli, přesto jim účty za elektřinu rostly. Podezření padlo na bojler, nakonec to ale vypadalo na nelegální odběr.
Na In-Lifestyle nám do schránky přišel e-mail od dvojice, která řešila nepříjemné problémy na své chalupě. Jezdili tam jen pár dní v měsíci, přesto platili za elektřinu, jako by tam někdo trávil celé týdny. Nejprve podezřívali starý bojler, který mohl mít na vysoké spotřebě svůj podíl. Když se ale spotřeba ani po jeho vypnutí výrazně nezměnila, začali hledat jinou příčinu. O radu nakonec požádali souseda, o němž věděli, že se živil jako elektrikář. Krátce nato si všimli, že u rozvodové skříňky zmizela kabelová lišta, která tam předtím vedla.
Spotřeba záhadně rostla, aniž by byl důvod
Když si Kryštof s Renatou pořídili menší chalupu v chatové osadě, těšili se hlavně na klid, odpočinek a posezení na zahradě. Zpočátku jim připadalo, že našli přesně to, co hledali. Sousedé sice nebyli kdoví jak společenští, ale ani to nevypadalo na potížisty. Jeden se držel spíš pro sebe, manželský pár vedle zase býval na místě spíš přes týden a na víkendy jezdili často hlídat vnoučata, po návštěvách a podobně. Brzy se však z obyčejného chalupaření stala nepříjemná detektivka. Účty za elektřinu totiž neodpovídaly času, který na místě Kryštof s manželkou trávili.
Hned po koupi jim rozvody kontroloval elektrikář, poměnil něco v rozvodové skříňce a o bojleru mluvil ve smyslu, že to bude pořádný žrout a že by ho časem určitě vyměnil. Nicméně první měsíce Kryštof nic neřešil. Když první vyúčtování přišlo dost vysoké, trochu se zarazil, ale rozhodli se šetřit vodou a kontrolovat průběžně spotřebu. Jistý pokles sice nastal, ale nic slavného to nebylo.
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Potom bojler při odjezdu odstavili, pro jistotu. Při další návštěvě zkontrolovali elektroměr a doufali, že se spotřeba konečně uklidní. Jenže čísla jim příliš radosti neudělala. Kryštof si začal zapisovat stavy elektroměru při příjezdu i odjezdu. Ale pořád se mu to nějak nezdálo, dokonce uvažovali, jestli jim tam přes týden někdo nebydlí, ale to se jim moc nezdálo. Každopádně se rozhodl nechat si elektřinu zkontrolovat.
Soused byl elektrikář, ale s opravou jim nepomohl
V té době si vzpomněl, že onen starší soused měl být bývalý elektrikář, tak za ním zašel, že potřebují zjistit, kam jim proud mizí. Očekávali, že jim poradí nebo se alespoň podívá na rozvaděč. Soused jim však řekl, že už v oboru nějaký čas nepracuje a že už si na to netroufá. Kryštof s Renatou jeho rozhodnutí respektovali. Nechtěli nikoho nutit do práce, kterou dělat nechce, a tak se rozhodli, že příště zavolají původního elektrikáře.
Foto: Jan Dalecký / In-Lifestyle.cz (Ilustrační foto)
Pak se ale v noci Kryštof probudil kvůli hluku, který slyšel před chalupou. Když vykoukl z okna, nikoho podezřelého neviděl, a tak si řekl, že šlo asi o kočky nebo kuny. Jenže ráno si všiml blátivých stop na zápraží, které vedly až k rozvodové skříňce. To mu přišlo podezřelé. Pak si všiml ještě něčeho: na zdi zůstala stopa po kabelové liště, kterou si pamatoval. Samotná lišta ale zmizela.
Hned zavolal elektrikáři, který jim chalupu původně kontroloval, a zeptal se, zda si na lištu vzpomíná. Ten mu řekl, že žádnou takovou neinstaloval a že při tehdejší kontrole měnil jen některé součástky uvnitř rozvodové skříňky.
Když elektrikář přijel zkontrolovat současný stav, Kryštof mu všechno popsal. Muž se pousmál a s lehkou ironií poznamenal, že si na ně soused třeba napojil nějakou tajnou pěstírnu. Při kontrole ale nenašel žádnou zjevnou závadu. Kryštofovi ta poznámka nešla z hlavy, a tak se v rozčilení vydal za sousedem, aby si s ním promluvil. Ten všechno popřel a cítil se dotčeně. Kryštof neměl důkaz, že lištu odstranil právě on nebo že přes ni někdo neoprávněně odebíral elektřinu. Nakonec se rozhodl, že věc nebude dál vyhrocovat. Spotřeba elektřiny od té doby opravdu znatelně klesla, přesto stavy elektroměru dál poctivě sleduje.
Jak podobnou situaci řešit bezpečně
Podezřele vysoká spotřeba elektřiny nemusí hned znamenat podvod. Příčinou může být vadný spotřebič, bojler, elektrické vytápění, porucha instalace nebo chyba v odečtu. Při podezření na neoprávněné připojení není bezpečné kabely svévolně rozpojovat ani zasahovat do cizí instalace. Kontrolu by měl provést kvalifikovaný elektrikář. Pokud existuje podezření na nelegální činnost, je vhodné uchovat dostupné podklady a obrátit se na příslušné orgány, nikoli se pokoušet získat důkazy svépomocí.
Energetický zákon navíc upravuje případy neoprávněného odběru elektřiny a povinnost nahradit vzniklou škodu.
Text redakce In-Lifestyle na základě příběhu čtenáře. Máte podobnou zkušenost nebo vlastní příběh ze života? Napište nám na redakce@jjvgroup.cz. Další příběhy čtenářů rádi zpracujeme a zveřejníme.
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„Na chatě jsme skoro nebyli, přesto jsme za elektřinu platili jmění,“ říká Kryštof. Elektrikář poté našel zbloudilý kabel byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.