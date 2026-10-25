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Šedé trafostanice se mění v pestrobarevná umělecká díla, pro místní jsou velkou atrakcí

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Obývák, pohled do krejčovské dílny i do kuchyně. V rámci projektu TrafoArt se nudné trafostanice proměňují v barevná umělecká díla. K vidění jsou po celém kraji. Poslední přibyla například v Rokycanech a hned se stala místní atrakcí. Za projektem stojí společnost ČEZ Distribuce.
Šedé trafostanice se mění v pestrobarevná umělecká díla, pro místní jsou velkou atrakcí

Šedé trafostanice se mění v pestrobarevná umělecká díla, pro místní jsou velkou atrakcí

Zdroj: Město Rokycany
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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