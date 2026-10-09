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Rozhodují stopky: Starší specifikace byla správnou volbou

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Velkým tématem úvodních dvou dnů v Singapuru byla strategie Mercedesu rozdělit specifikace monopostů mezi oba piloty. Andrea Kimi Antonelli má nejnovější vylepšení, zatímco George Russell se vrátil ke specifikaci z Baku.
Rozhodují stopky: Starší specifikace byla správnou volbou

Rozhodují stopky: Starší specifikace byla správnou volbou

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 21:05

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