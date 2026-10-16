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Říjnová výsadba bez stresu: Čas na listnaté a okrasné keře

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Druhá polovina října nemusí znamenat konec zahradničení. Pokud půda není zmrzlá a není příliš mokrá, stále můžete vysazovat řadu rostlin. Chladnější počasí navíc pomáhá některým dřevinám a trvalkám soustředit energii především na tvorbu kořenů. Podzimní výsadba tak může být dobrým způsobem, jak zahradu připravit na další sezonu.
hyacinty

hyacinty

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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