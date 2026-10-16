Druhá polovina října nemusí znamenat konec zahradničení. Pokud půda není zmrzlá a není příliš mokrá, stále můžete vysazovat řadu rostlin. Chladnější počasí navíc pomáhá některým dřevinám a trvalkám soustředit energii především na tvorbu kořenů. Podzimní výsadba tak může být dobrým způsobem, jak zahradu připravit na další sezonu.
Listnaté a okrasné keře
V druhé polovině října lze za příznivého počasí vysazovat také mnoho listnatých okrasných i ovocných keřů. Hodí se například rybíz, angrešt, muchovník nebo některé druhy živých plotů. Před výsadbou půdu zbavte plevele a připravte dostatečně prostornou jámu.
Cibuloviny právě čekají
Říjen je stále vhodný také pro výsadbu jarních cibulovin. Do země můžete dávat například narcisy, krokusy, okrasné česneky nebo hyacinty. Cibule potřebují před zimou vytvořit kořeny, proto není dobré s výsadbou zbytečně otálet. Přesný termín se ale řídí počasím a stavem půdy.
Tip: Výsadbu okrasného česneku lze provést ještě i v listopadu.
Trvalky lze ještě přesadit
Pokud máte na zahradě přerostlé trvalky, podzim nabízí možnost jejich dělení a přesazení. Rostliny už nejsou vystavené letním vedrům a při dostatku vláhy mohou před zimou zakořenit. Nově vysazené kusy po práci zalijte a citlivější druhy podle potřeby chraňte před mrazem.
Foto: Pixabay
Rozhodující je počasí, ne kalendář
Druhá polovina října není automatickou hranicí, kdy musí veškerá výsadba skončit. Zásadní je stav půdy a předpověď počasí. Do rozbahněné nebo promrzlé zeminy nesázejte. Pokud je půda kyprá, zpracovatelná a teploty stále příznivé, můžete zahradu připravovat dál.
Po výsadbě dopřejte rostlinám vláhu a u citlivějších druhů zvažte mulčování kořenového prostoru. Díky tomu získají nové rostliny lepší podmínky pro přezimování a na jaře mohou rychleji pokračovat v růstu.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Říjnová výsadba bez stresu: Čas na listnaté a okrasné keře first appeared on Naše zahrada.