Arónie v hlavní roli: Voňavá marmeláda s jablky a kořením

Arónie má lehce natrpklou chuť, a to je možná ten důvod, proč nevíte, co s ní. Doplňte ji o některé další ingredience a získáte chuť, která vám bude vyhovovat. Toho můžete dosáhnout například při přípravě domácí marmelády, která je snadná na přípravu a skoupá na ingredience. Na přibližně čtyři menší skleničky si připravte 500 g zralých plodů arónie, 700 g sladších jablek, 400–500 g cukru podle chuti, šťávu z jednoho citronu, jednu celou skořici, dva až tři hřebíčky a špetku mletého zázvoru. Pokud máte rádi výraznější vůně, můžete přidat také kousek badyánu.
Arónie a její trpkost
Než se pustíte do vaření, nechte arónii alespoň přes noc, ideálně 24 hodin, přemrznout v mrazáku (nebo sklízejte až po prvních mrazících). Mráz pomáhá zmírnit její vnímanou trpkost a plody pak můžete využít nejen na marmeládu, ale také na sirupy či další produkty.
Foto: Chat Day
Tip: Kdy může arónie spíše uškodit?
Marmeláda krok za krokem
Nejdříve se pusťte do přípravy ovoce. Přemrzlou arónii nechte krátce povolit, opláchněte ji, odstraňte stopky a případné poškozené plody. Jablka omyjte, zbavte jádřinců a nakrájejte na menší kousky. Slupku můžete ponechat, protože obsahuje pektin, který pomáhá marmeládě přirozeně houstnout. Ovoce vložte do hrnce, přidejte citronovou šťávu a přibližně 100 ml vody. Přisypte cukr, vložte skořici, hřebíček a zázvor. Všechno promíchejte a přiveďte k mírnému varu. Poté snižte teplotu a nechte směs probublávat asi 30–45 minut. Občas zamíchejte, aby se ovoce nepřichytávalo ke dnu. Během vaření začnou jablka měknout a arónie postupně uvolní svou šťávu. Koření po uvaření vyjměte, zejména hřebíček a skořici, aby jejich chuť nepřebila ovoce. Pokud chcete jemnou marmeládu bez kousků, směs na závěr rozmixujte ponorným mixérem (popřípadě můžete část marmelády odebrat a rozmixovat jen část, čímž získáte kousky ovoce v marmeládě). Hustotu průběžně kontrolujte: trochu marmelády kápněte na studený talířek. Pokud po chvíli zhoustne a při naklonění pomalu stéká, máte hotovo. Jestli je příliš řídká, ještě ji několik minut povařte.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka
Náhledové foto: Chat Day
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