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Arónie v hlavní roli: Voňavá marmeláda s jablky a kořením

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Arónie má lehce natrpklou chuť, a to je možná ten důvod, proč nevíte, co s ní. Doplňte ji o některé další ingredience a získáte chuť, která vám bude vyhovovat. Toho můžete dosáhnout například při přípravě domácí marmelády, která je snadná na přípravu a skoupá na ingredience. Na přibližně čtyři menší skleničky si připravte 500 g zralých plodů arónie, 700 g sladších jablek, 400–500 g cukru podle chuti, šťávu z jednoho citronu, jednu celou skořici, dva až tři hřebíčky a špetku mletého zázvoru. Pokud máte rádi výraznější vůně, můžete přidat také kousek badyánu.
Arónie - marmeláda

Arónie - marmeláda

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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