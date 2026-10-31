Nevyhazujte plody z růžových keřů! Dvakrát je osušte a vaše imunita dostane extra dávku vitamínu C. Jak správně sbírat a zpracovat šípky? Zázračné plody plné vitamínu C posílí imunitu a vyladí omáčky.
Když podzimní příroda zahalí krajinu do pestrých odstínů a podél polních cest se rozsvítí červené korálky na trnitých keřích, nastává zaslíbený čas pro všechny milovníky přírodní lékárny. Zářivě červené šípky neboli plody růže šípkové reprezentují naprosto neuvěřitelnou studnici zdraví, která byla odjakživa chloubou našich babiček. Sbírají se nejčastěji od konce září až do prvních listopadových mrazíků, kdy dosahují absolutního vrcholu zralosti. V tomto období obsahují nejvyšší možnou nálož vitamínu C, antioxidantů i dalších zdraví prospěšných látek. Pokud se vypravíte na sběr, vybírejte si čistá místa daleko od rušných silnic, železnic či průmyslových zón, abyste domů přinesli plody bez chemického znečištění.
Správný sběr a šetrné sušení: Jak zachovat maximální množství vitamínů
Růže šípková brání svoje červené poklady nekompromisními trny, takže poctivé kožené či pracovní rukavice představují naprostou nutnost. Zralý šípek poznáte podle toho, že je na dotek pevný, má sytě červenou barvu a jde od stopky snadno oddělit. Pokud musíte za plod silně tahat, raději ho ještě nechte na keři dozrát.
Po příchodu domů rozložte plody v jedné vrstvě na čisté plátno nebo papír, aby mírně oschly od ranní rosy či deště. Tím zamezíte riziku plísní.
Tip: Salát na podzim. Ještě je čas, vypěstujete ho.
Pro dlouhodobé uchování hodnot je nejlepší metodou sušení:
- Teplota v sušičce na ovoce nebo v troubě nesmí přesáhnout 40 °C. Při vyšších teplotách dochází k nenávratnému ničení citlivého vitamínu C!
- Správně usušený šípek má tmavě červenou barvu a při zmáčknutí praská.
- Usušené plody uchovávejte ve vzduchotěsných skleněných nádobách na tmavém a chladném místě, kde bez problémů vydrží do další sklizně.
Foto: Pixabay
Kulinářské kouzlení: Od voňavého čaje přes omáčku ke zvěřině až po šípkový med
Nejznámější klasiku představuje lahodný šípkový čaj. Sušené plody je nejlepší nejprve hrubě podrtit, zalít horkou vodou (cca 80 °C) a nechat 10 až 15 minut louhovat. Vznikne nádherně voňavý nápoj se svěží kyselkavou chutí, který funguje jako dokonalý přírodní štít proti sezónním virózám.
Pro labužníky nabízí šípek fantastické kulinářské využití:
- Hustý džem a pyré: Z čerstvých rozkrojených plodů odstraňte vnitřní zrnka s nepříjemnými pichlavými chloupky, které dráždí jícen. Očištěné slupky uvařte do měkka, propasírujte přes jemné síto a za pomoci trochou cukru a pektinu svařte na poctivý domácí džem.
- Gurmánská šípková omáčka: Pasírované šípkové pyré tvoří nepostradatelný základ pro pověstnou omáčku ke zvěřině, pečenému kanci či hovězí pečeni. Kyselost šípků geniálně vyvažuje bohatost divočiny.
- Babiččin šípkový med na nachlazení: Přibližně 20 usušených plodů mírně nakrájejte, zalijte kvalitním včelím medem a nechte sklenici měsíc odpočívat v temnu. Výsledný lektvar promění obyčejný čaj v protivirovou bombu.
A pokud chcete své zdraví během podzimu podpořit i dalším přírodním pokladem, nezapomeňte na blahodárné účinky jírovce maďalu neboli kaštanu, o kterém dříve informoval portál Chalupáři-Zahrádkáři.
Zdroje info: Autorka, https://www.thespruce.com/how-to-make-rosehip-tea-760233, https://www.jagodaharvester.com/how-to-harvest-rose-hips/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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