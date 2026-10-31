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Nevyhazujte plody z růžových keřů! Dvakrát je osušte a vaše imunita dostane extra dávku vitamínu C

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Nevyhazujte plody z růžových keřů! Dvakrát je osušte a vaše imunita dostane extra dávku vitamínu C. Jak správně sbírat a zpracovat šípky? Zázračné plody plné vitamínu C posílí imunitu a vyladí omáčky.
Nevyhazujte plody z růžových keřů! Dvakrát je osušte a vaše imunita dostane extra dávku vitamínu C

Nevyhazujte plody z růžových keřů! Dvakrát je osušte a vaše imunita dostane extra dávku vitamínu C

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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