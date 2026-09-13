Retro řez ve skleničce: Rychlý recept, který vypadá krásně a vychlazený chutná ještě líp

Sladká zásoba v lednici se doma neztratí, někdy spíš naopak. Míša řez do skla dělám ve chvíli, kdy mám chuť na známé domácí řezy, ale nechce se mi vytahovat velký plech, zarovnávat kraje a hlídat, aby každá kostka vypadala stejně. Stačí lehký kakaový korpus, jednoduchý tvarohový krém a navrch vrstva čokoládové polevy. Ve skleničce z toho vznikne rychlý dezert, který působí úhledně, ale pořád chutná poctivě domácím způsobem. Nejlepší je pořádně vychlazený.
Korpus je hotový za chvíli, krém se jen krátce prošlehá a pak už se jen vrství do . U nás se nakonec nejvíc zabydlely menší porce. Návštěvě se dobře podávají a stejně rychle mizí i obyčejný večer po večeři, skleniček bez nějakého slavnostního důvodu.
Můj tip zní: Skleničky neplňte až po okraj. Když nahoře zůstane trochu místa, lépe se do dezertu zaboří lžička a vejde se tam ještě pár malin, jahod nebo borůvek. Recept na domácí Míša řezy do skleniček
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení korpusu: 15 minut Počet porcí: 4 až 6 skleniček Ingredience pro přípravu 2 vejce 2 lžíce moučkového cukru 1/3 lžíce oleje 1 lžíce holandského kakaa 250 g plnotučného tvarohu 75 g moučkového cukru 75 ml smetany na šlehání do krému 50 g hořké čokolády 50 ml smetany na šlehání do polevy čerstvé ovoce na podávání podle chuti Postup přípravy Míša řezu do skla
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Nachystejte si menší plech nebo formu a vyložte ji pečicím papírem. Těsta nebude velké množství, korpus má zůstat spíš tenký.
2. Oddělte
žloutky od bílků. Žloutky vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlejší pěny, přilijte olej a vmíchejte holandské kakao.
3. Z bílků ušlehejte pevný
sníh. Do kakaové směsi ho zapracujte opatrně, nejlépe nadvakrát. Těsto zůstane vzdušnější a nebude zbytečně hutné.
4. Těsto rozetřete na připravený plech v tenké vrstvě. Pečte asi
15 minut při 180 °C. Upečený korpus vytáhněte a nechte ho úplně vychladnout. Mezitím připravte tvarohový krém
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5. Do mísy dejte
plnotučný tvaroh a 75 g moučkového cukru. Zvlášť vyšlehejte 75 ml smetany a potom ji zlehka vmíchejte k tvarohu.
6. Pokud chcete krém jemnější, přidejte opravdu jen lžíci smetany navíc. U některých skleničkových verzí se to dělá kvůli lehčí konzistenci. Nepřehnat to, jinak krém povolí víc, než je potřeba.
7. Na
čokoládovou polevu zahřejte ve vodní lázni, případně velmi opatrně v malém rendlíku, 50 ml smetany. Rozpusťte v ní 50 g hořké čokolády a míchejte, dokud nebude poleva hladká a lesklá.
8. Vychladlý
kakaový korpus natrhejte nebo nakrájejte na menší kousky. Na dno každé skleničky dejte první vrstvu korpusu.
9. Přidejte vrstvu
tvarohového krému, aby korpus dobře překryla. Potom přijde znovu korpus a další část krému. Nahoru dejte tenčí vrstvu čokoládové polevy. Foto: Cooky.cz, Míša řez ve sklu podáváme řádně vychlazený.
10. Skleničky uložte nejméně na
2 hodiny do lednice. Podávejte je dobře vychlazené, ideálně s čerstvým ovocem. Do druhého dne vydrží bez problémů, jen poleva v chladu trochu zpevní. U téhle verze to ničemu nevadí, spíš jí to pomůže. Rady a tipy hospodyňky pro přípravu retro řezu do skla Na krém se mi nejlépe osvědčil plnotučný tvaroh. Dobře drží a nepouští tolik vody. Korpus zbytečně nepřepékejte. Má být propečený a pružný, ne vysušený. Ve skleničce by se pak až moc drolil. Pokud dezert připravujete dopředu, ovoce dejte nahoru až těsně před podáváním. Když chci slavnostnější verzi, nastrouhám na polevu trochu hořké čokolády a nahoru položím jednu malinu. Maličkost, ale na stole udělá rozdíl.
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