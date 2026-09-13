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Retro řez ve skleničce: Rychlý recept, který vypadá krásně a vychlazený chutná ještě líp

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V lednici něco sladkého do zásoby doma oceníme víc, než se na první pohled zdá. Míša řez do skla dělám právě ve chvíli, kdy chci známou chuť klasických řezů, ale nechce se mi krájet plech a hlídat dokonalé kostky. Díky lehkému kakaovému korpusu, tvarohovému krému a čokoládové vrstvě vznikne rychlý dezert, který stačí dobře vychladit a podat třeba s ovocem.
Obrázek k receptu na Retro řez ve skleničce: rychlý recept, který vypadá krásně a vychlazený chutná ještě líp

Obrázek k receptu na Retro řez ve skleničce: rychlý recept, který vypadá krásně a vychlazený chutná ještě líp

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Retro řez ve skleničce: rychlý recept, který vypadá krásně a vychlazený chutná ještě líp
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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