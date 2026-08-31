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Horké maliny s nadýchanou šlehačkou, které chutnají jako dezert z prvotřídní cukrárny na náměstí

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Když chci po obědě něco sladkého a nechce se mi zapínat trouba, sahám právě po horkých malinách se šlehačkou. Je to rychlý dezert do skla, který vypadá slavnostně, ale přitom je hotový za pár minut. Kouzlo je v kontrastu teplých malin a studené šlehačky, a kdo chce, může přidat i kopeček vanilkové zmrzliny.
Obrázek k receptu na Horké maliny se šlehačkou do skla jsou ten typ dezertu, který potěší návštěvu i vás, když máte chuť na něco výjimečného

Obrázek k receptu na Horké maliny se šlehačkou do skla jsou ten typ dezertu, který potěší návštěvu i vás, když máte chuť na něco výjimečného

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Horké maliny se šlehačkou do skla jsou ten typ dezertu, který potěší návštěvu i vás, když máte chuť na něco výjimečného
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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