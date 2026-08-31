Horké maliny s nadýchanou šlehačkou, které chutnají jako dezert z prvotřídní cukrárny na náměstí

Horké maliny uprostřed teplých dnů? Na první poslech to zní trochu zvláštně. Jenže tenhle dezert umí osvěžit překvapivě dobře a chuťově funguje bez velkého vymýšlení. Připravuje se do skleničky, zabere jen pár minut a na stole přitom nevypadá jako odfláknutá věc. Základ je jednoduchý: teplé maliny a studená šlehačka. Kdo chce poctivější pohár, přidá ještě kopeček vanilkové zmrzliny.
Dobré na tomhle receptu je, že snese úplně obyčejnou verzi i trochu slavnostnější úpravu. Někdy stačí jen
maliny a šlehačka, jindy se přidá čokoláda nebo . Jedna drobnost se ale vyplatí pohlídat: maliny mají být opravdu zmrzlina horké, ne rozpadlé na řídkou omáčku. Stačí je krátce prohřát s cukrem, pustí šťávu a vznikne voňavý přeliv.
Můj tip: Mražené maliny nenechávejte dlouho povolovat na lince. Chvilka stačí, pak rovnou do kastrůlku. Lépe si udrží tvar a ve skle z toho bude dezert, ne malinový kompot ze školní jídelny. Maliny v dezertu fungují hlavně díky kontrastu
Horké maliny nejsou žádná novinka posledních let. Spíš dezert, který si mnozí pamatují z kaváren, hotelových restaurací nebo z rodinných oslav, kde se nosily poháry ve skle a lžičky cinkaly o okraj. Často se podávají s
vanilkovou zmrzlinou. Recept na rychlé horké maliny se šlehačkou do skleniček
Doba přípravy: 15 minut Počet porcí: 4 sklenky Ingredience pro přípravu 200 g malin, čerstvých nebo mražených 2 až 4 lžíce třtinového cukru nebo krupicového cukru 1 lžička vanilkového cukru 100 ml vody 200 ml smetany ke šlehání 1 lžíce moučkového cukru do šlehačky 4 kopečky vanilkové zmrzliny 40 g tmavé čokolády několik čerstvých malin na ozdobu Postup přípravy skleničkových horkých malin se šlehačkou
1. Připravte si vyšší
sklenky nebo menší poháry. Pokud budete přidávat i vanilkovou zmrzlinu, nechte ji zatím v mrazáku. Vyndávat ji dopředu nemá moc smysl, horký malinový přeliv ji změkčí rychle.
2. Do menšího kastrůlku dejte
maliny, přisypte cukr, vanilkový cukr a přilijte vodu. Zahřívejte na středním plameni asi 4 až 6 minut, jen dokud ovoce nepustí šťávu a směs nebude opravdu horká. Zdroj: Theo Crazzolara, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, Na přípravu použijeme čerstvé é nebo mražené maliny
3. Při vaření maliny promíchejte jen opatrně. Není potřeba z nich udělat hladkou kaši. V přelivu vypadají větší kousky
ovoce mnohem líp.
4. Během toho vyšlehejte
smetanu ke šlehání s moučkovým cukrem do pevnější šlehačky. Kupovaná šlehačka v nouzi poslouží, ale doma našlehaná smetana má čistší chuť a dezert působí poctivěji.
5.
Tmavou čokoládu nastrouhejte nebo nasekejte najemno. Nepřehánějte to s množstvím na jednu sklenku, má dezert jen doplnit, ne přebít maliny.
6. Do každé sklenky dejte nejdřív
kopeček vanilkové zmrzliny. Když zmrzlinu vynecháváte, nic se neděje, začněte rovnou malinovým přelivem.
7. Na zmrzlinu, případně přímo na dno sklenky, nalijte
horké maliny i s trochou šťávy. V tu chvíli se vrstvy začnou pomalu potkávat a dezert začne měnit vzhled skoro před očima.
8. Navrch dejte pořádnou porci
šlehačky. Nemusí být uhlazená jako z cukrárny. U domácího dezertu je trochu nedbalý vzhled spíš plus.
9. Ozdobte
čerstvými malinami a posypte strouhanou čokoládou. Máte-li po ruce meduňku, jeden malý lístek se hodí, ale rozhodně na něm recept nestojí.
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10. Podávejte hned, dokud jsou
maliny horké a šlehačka se zmrzlinou studené. Malinový rozvar se dá krátce uložit do lednice a znovu ohřát, hotový navrstvený dezert ale čekání snáší špatně. Tipy redakce k horkým malinám se šlehačkou Když jsou maliny hodně kyselé, přidejte ještě asi půl lžíce cukru. U sladkých letních malin často stačí jen lehké doslazení. Hustší přeliv vznikne tak, že maliny necháte zhruba o minutu déle probublat bez pokličky. Šťáva se trochu zredukuje. Pro slavnostnější verzi můžete přidat pár hoblinek tmavé čokolády už do kastrůlku. V teple změknou a chuť bude plnější. Sklenky dejte před podáváním na pár minut vychladit. Dezert v nich potom o něco lépe drží tvar. Pokud horké maliny chystáte jen pro dospělé, vmíchejte do hotového přelivu po odstavení z plotny lžičku malinového likéru nebo rumu. Stačí opravdu málo, vůně se zvýrazní hned.
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