Když se v létě na zahradě najednou objeví víc cuket, než se dá rozumně spotřebovat, případně roznést po příbuzných, vytahuji tenhle starší recept na cuketovou čínu s vepřovým masem pečenou na plechu. Je to poctivé, syté jídlo a člověk u něj nemusí stát celou dobu u pánve. O chuť se postará hlavně marináda se sójovou omáčkou, česnekem a škrobem. Maso díky ní zkřehne, cuketa nasákne koření a při dobrém postupu zůstane pořád vcelku, žádná vodnatá kaše.
Připomíná mi to časy, kdy se doma dělala
takzvaná snad ze všeho. Jednou ze sójového masa, jindy z čína kuřecích nudliček, občas prostě z toho, co zbylo v lednici. Tahle varianta je trochu retro, ale upravená tak, aby dávala smysl i dneska, hlavně v létě, kdy cuketa bývá po ruce skoro pořád. Výhoda je i v přílohách. Hodí se k ní rýže, hranolky, , ale klidně i krajíc obyčejného chleba. Taková bramboráčky večeře u nás mizí rychle, bez velkých řečí.
Můj tip zní: Nakrájenou cuketu nechte pár minut pustit vodu a pak ji osušte papírovou utěrkou. Je to nenápadný krok, ale na plechu udělá dost. Směs se pak spíš opeče, místo aby se koupala ve vlastní šťávě. Recept na retro cuketovou čínu s vepřovým masem
Doba přípravy marinády: 15 minut
Marinování: ideálně přes noc
Délka pečení: přibližně 35-40 minut
Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat 500 g vepřového masa z kýty nebo válečku 1 větší cuketa 2 cibule 2 vejce 4 lžíce sójové omáčky 1 lžička worcesteru 4 stroužky česneku 1 lžička kari 1 lžička mleté papriky, ideálně napůl sladké a pálivé 2 lžíce oleje do marinády 2 lžíce bramborového nebo kukuřičného škrobu 2 lžičky škrobu navíc podle potřeby sůl podle chuti mletý pepř podle chuti olej na plech Postup přípravy cuketové číny s vepřovým masem
1. Vepřové maso nakrájejte na
tenké nudličky. Snažte se, aby byly podobně silné. Když se jedna část upeče hned a druhá zůstane tuhá, jídlu to zbytečně uškodí.
2.
Cuketu omyjte, u staršího kusu ji případně oloupejte a nakrájejte také na nudličky. Pokud je hodně šťavnatá, lehce ji osolte, nechte chvíli stát a potom ji osušte.
3. Do větší mísy dejte
vejce, sójovou omáčku, worcester, utřený česnek, kari, papriku, olej, škrob, trochu soli a pepře. Promíchejte to do hustší marinády. Nemusí vypadat krásně, hlavně aby byla rovnoměrná.
4. Do marinády přidejte
maso a cuketu. Pořádně promíchejte, ať se obalí každý kousek. Mísu zakryjte a dejte ji do lednice aspoň na několik hodin, nejlépe přes noc. Foto: Cooky.cz, Maso s cuketou naložte do marinády, ideálně přes noc.
5. Druhý den předehřejte troubu na
190 °C. Cibuli nakrájejte na půlkolečka, plech potřete olejem a cibuli po něm rozložte v tenčí vrstvě.
6. Plech s cibulí dejte do trouby na
5 až 7 minut. Stačí, aby trochu povolila a začala vonět. Není cílem ji úplně upéct, jen jí dát malý náskok.
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7. Naloženou směs před pečením přesuňte do
cedníku a nechte odtéct přebytečnou tekutinu. Když bude po slití pořád řídká, vmíchejte ještě 2 lžičky škrobu. Při pečení pak lépe drží pohromadě a chytá barvu.
8. Směs rozprostřete na cibuli v
jedné vrstvě. Tohle nepřeskakujte. Pokud ji nahrnete na hromadu, maso se začne spíš dusit a místo opečených okrajů dostanete bledou směs. Foto: Cooky.cz, Směs rozprostřete na plech v jedné vrstvě. Pečení
9. Pečte při
190 °C asi 20 minut, pak směs jednou opatrně promíchejte. Kdyby se povrch vysušoval moc rychle, lehce ho pokropte slitým nálevem nebo trochou vody.
10. Dopečte dalších
15 až 20 minut, dokud nebude vepřové maso měkké a okraje lehce opečené. Cuketa má být měkká, ale pořád rozeznatelná, ne rozpadlá.
11. Hotovou cuketovou čínu podávejte hned po vytažení z trouby. U nás se k ní střídá
rýže, hranolky, bramboráčky i obyčejný chléb. Co zůstane, vydrží v lednici do druhého dne a na pánvi se dá dobře ohřát. Rady a tipy hospodyňky z domácí kuchyně Nejlépe se mi pracuje s mladší menší cuketou. Má méně semínek a nepouští tolik vody. Kdo má rád výraznější chuť, může do marinády přidat špetku chilli nebo pár kapek worcesteru navíc. Na menším plechu směs raději rozdělte na dvě části. Přeplněný plech z opečené večeře velmi rychle udělá dušenou směs. Když něco zbyde, druhý den směs zabalím do tortilly s listovým salátem a trochou bílého jogurtu. Je z toho rychlý oběd do ruky a doma proti tomu většinou nikdo nic nemá
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková