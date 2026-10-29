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Řeky z rtuti a smrtící pasti. Tajemství hrobky děsí vědce dodnes

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Proslulá terakotová armáda panovníka Čchin Š' chuang ti nedaleko města Sian nepřestává odborníky překvapovat ani po padesáti letech intenzivního bádání.
Terakotová armáda

Terakotová armáda

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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