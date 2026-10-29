Řeky z rtuti a smrtící pasti. Tajemství hrobky děsí vědce dodnes

Terakotová armáda, FOTO: Pexels.com Terakotová armáda, FOTO: Pexels.com Terakotová armáda, FOTO: Pexels.com Terakotová armáda, FOTO: Pexels.com Terakotová armáda, FOTO: Pexels.com
Mauzoleum prvního čínského císaře ukrývá jeden z největších archeologických pokladů naší planety. Proslulá terakotová armáda panovníka Čchin Š‘ chuang ti nedaleko města Sian nepřestává odborníky překvapovat ani po padesáti letech intenzivního bádání. Výzkumníci v podzemním komplexu nedávno objevili unikátně zdobenou sochu vysokého důstojníka. Náhodný objev tisíců bojovníků
Na počátku všeho stála naprostá náhoda při kopání obyčejné studny. Místní rolníci v roce 1974 narazili na hliněné střepy. Přivolaní archeologové pak brzy odkryli ohromující vojsko v plné zbroji. Celý podzemní komplex nechal vybudovat mocný panovník přibližně 220 let před naším letopočtem. Císař sjednotil zemi a zavedl stejné písmo. Proslul ovšem i mimořádně tvrdým přístupem ke všem svým odpůrcům. Na megalomanské stavbě jeho posmrtného paláce pracovalo kolem sedmi set tisíc dělníků dlouhých čtyřicet let.
Rozlehlé mauzoleum zabírá plochu téměř sto kilometrů čtverečních a badatelé z něj dosud prozkoumali jen malou část. Pod zemským povrchem se ukrývá více než osm tisíc hliněných bojovníků v mírně nadživotní velikosti. Každá postava dostala naprosto unikátní rysy ve tváři a v rukou původně svírala skutečné zbraně z bronzu a dřeva. Dřevěné části se postupem času rozpadly, bronzové meče si ovšem díky dokonalému zpracování zachovaly svou původní ostrost. Zbroj vojáků doplňují stovky keramických koní a propracované válečné vozy.
Nedávné vykopávky přinesly fascinující objev mimořádně zachovalé sochy vysokého velitele. Jde o naprostou vzácnost, z dosud odkrytých dvou tisíc bojovníků patřilo k důstojnické hodnosti pouhých deset postav. „Na základě provedení si myslíme, že se mohlo jednat o velitele jednotky,“ potvrdil vedoucí vykopávek Džu Sy chung v rozhovoru pro televizní stanici CCTV. Nový nález se od běžných pěšáků liší vyřezanými vzory a zbytky stuh. Bohaté zdobení tak spolehlivě určovalo vysoké společenské postavení konkrétního hliněného bojovníka.
Křehké barvy mizí na vzduchu
Hlinění válečníci po svém dokončení zářili mnoha sytými barvami a působili velmi realistickým dojmem. Tento původní nátěr ovšem po odkrytí a kontaktu s okolním vzduchem nenávratně mizí během několika desítek minut. První skupiny nadšených výzkumníků tak v sedmdesátých letech nechtěně napáchaly obrovské škody. Znečištěné ovzduší a vlhkost z dechu tisíců turistů vzácným památkám neustále škodí. Odborníci se proto rozhodli část výkopů znovu zasypat zeminou a zachovat tak křehké sochy pro další generace archeologů.
Místo posledního odpočinku samotného panovníka leží zhruba patnáct set metrů od objevených hal s vojáky a vědci se ho dodnes vůbec nedotkli. Císař leží v samém středu podzemního paláce obklopený dvacítkou doprovodných budov. Staré historické prameny podrobně popisují velmi důmyslnou ochranu celé hrobky před nechtěnými vetřelci. Stavitelé údajně nainstalovali funkční mechanické pasti a vytvořili smrtící řeky z tekuté rtuti. Právě otrava tímto nebezpečným kovem dost možná zapříčinila panovníkovu předčasnou smrt v padesáti letech.
Císařova hrobka pod ochranou rtuti
Uspořádání celé obří formace přesně odráží vojenskou strategii a systém tehdejšího velení. Vědci stále usilovně hledají odpověď na otázku po identitě muže ovládajícího armádu. „Hlavní otázkou je, kdo je nejvyšším generálem,“ nastínila směr dalšího bádání archeoložka Šjou džen Janice Liová z Oxfordské univerzity. Rozbité kusy hliněných pozůstatků nově objeveného důstojníka nyní procházejí podrobnou laboratorní analýzou. Získané poznatky pomohou lépe pochopit vnitřní organizaci vojska a odhalit tajemství tehdejší starověké společnosti.
Velkolepé dílo starověkých mistrů dnes figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO a přitahuje pozornost lidí ze všech koutů planety. Originální sochy smějí opustit čínské území jen za naprosto výjimečných okolností a za velmi přísných bezpečnostních opatření. Do mnoha zemí včetně České republiky proto v minulosti putovaly pouze věrné repliky vyrobené tradičními dobovými postupy. Mistři v asijských dílnách vytvořili stovky kopií a přiblížili tak atmosféru tichého podzemního vojska milionům obdivovatelů po celém světě.
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ZDE. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, britannica, novinky, denik).