Vánoční trhy odstartují už v polovině listopadu v Brně a ve Vídni. Následovat budou další města

Vánoční atmosféra a třpytivá světýlka brzy rozzáří česká i moravská města. První stánky se svařeným vínem a trdelníkem se otevřou už ve druhé polovině listopadu. Podívejte se na ucelený přehled těch nejzajímavějších míst, kde si můžete naplno vychutnat pravé kouzlo blížícího se adventu.
Vánoční Praha se stromem na Staromáku
Hlavní město každoročně láká statisíce turistů na neopakovatelnou sváteční atmosféru a letos tomu rozhodně nebude jinak. Většina pražských trhů otevře své dřevěné brány během posledního listopadového týdne. Jako první tradičně přivítá návštěvníky náměstí Míru, kde stánky před kostelem svaté Ludmily zavoní už 20. listopadu. Slavnostní centrum dění ovšem opět vznikne na Staroměstském náměstí. Obří vánoční strom se světelnou hudební show se tam rozsvítí o osm dní později, tedy 28. listopadu.
Pokud dáváte přednost menšímu ruchu, můžete zamířit na Tylovo náměstí. Otevře se 26. listopadu a nabídne komornější a útulnější prostředí pro klidné rozjímání. Další oblíbenou zastávkou se každoročně stává náměstí Jiřího z Poděbrad, kde si od 28. listopadu nakoupíte krásné ozdoby i spoustu dobrého jídla z lokálních farem. Prodejní stánky v centru Prahy většinou zavřou na Štědrý den, ty největší na Staroměstském a Václavském náměstí si ale vánoční atmosféru podrží až do Tří králů, tedy do 6. ledna.
Brno plné betlémů a světel
Moravská metropole tradičně sází na pestrý kulturní program a letos opět slibuje hudební vystoupení na náměstí Svobody. Zdejší brněnské trhy začnou 13. listopadu na Zelném trhu a o čtrnáct dní později se k nim 27. listopadu přidá právě i náměstí Svobody nebo Dominikánské náměstí. Tam opět najdete velkolepý Halouzkův dřevěný betlém se stovkou ručně vyřezávaných postav. Na nádvoří nedaleké Nové radnice se letos děti mohou těšit na magický les a chybět nebude ani tradiční dětská vánoční šalinka.
Lidé v Brně letos najdou hned několik zajímavých novinek, mezi kterými nechybí zbrusu nová sváteční lokalita na Kapucínském náměstí. Pro aktivnější jedince se v parku na Moravském náměstí chystá velké kluziště. Rodiny pak s oblibou míří na Zelný trh, kde stánky a nasvícenou kašnu Parnas obklopí dětská vesnička se speciální slámovou horou pro pořádnou bitvu. Sváteční atmosféru letos podpoří i světelné instalace, vyhlídkové kolo nebo tajemné dračí vejce na náměstí Svobody.
Olomoucký punč a další města
Slavnostní nálada ovládne od 22. listopadu také Olomouc. Návštěvníci zde na Horním a Dolním náměstí ochutnají vyhlášené místní speciality během oblíbené punčové stezky nebo s radostí nahlédnou do Ježíškovy dílničky. Očekávané slavnostní zahájení podpoří přímo na místě hudební koncert kapely Slza a následně tu během adventu vystoupí další oblíbení interpreti.
Zkrátka letos nepřijdou ani obyvatelé na jihu a východě republiky. Velké sváteční akce se totiž od konce listopadu rozjedou mimo jiné v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové či přímo v centru severomoravské Ostravy.
Za romantikou na hrady a zámky
Koho láká více historie a romantika stranou od největšího davu, může si vybírat z pestré nabídky vánočních trhů na českých hradech a zámcích. Třeboň chystá ve dnech 5. a 6. prosince krásný program nejen na svém hlavním náměstí, ale i v zámeckých prostorech. Podobnou poklidnou atmosféru si návštěvníci užijí 12. a 13. prosince na nedobytném hradě Loket nebo na populárním Veselém Kopci od 28. listopadu do 6. prosince.
Velmi oblíbenou zastávkou se jistě stane také valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se vánoční akce rozjedou v polovině prosince. Pro milovníky zahraničních trhů se od 13. listopadu otevře sváteční Vídeň s vyhlášeným trhem před budovou radnice.
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