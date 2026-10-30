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Vánoční trhy odstartují už v polovině listopadu v Brně a ve Vídni. Následovat budou další města

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Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu a velká česká města brzy odstartují tradiční vánoční trhy plné dobrého jídla, světel a koncertů. Kdy budou nejbližší?
Vánoční trhy v Praze

Vánoční trhy v Praze

Zdroj: FOTO:
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 18:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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