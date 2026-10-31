Ani Kanáry, ani Egypt. Češi si na zimu zamilovali tuhle destinaci, kde je v lednu 20 stupňů a ceny jako doma

Když se v Česku v lednu ráno škrábe námraza ze skel, na jednom ostrově v Atlantiku si lidé dávají kávu na terase jen v lehké mikině. Čeští turisté si k němu v posledních letech našli cestu a cestovní kanceláře to poznávají na prodaných zájezdech. Kdo se tam podívá do obchodu, navíc zjistí, že účtenka vypadá skoro stejně jako doma.
Madeira v lednu připomíná české pozdní jaro
Řeč je o Madeiře, sopečném ostrově, který patří Portugalsku a leží uprostřed Atlantiku. Portugalský meteorologický ústav IPMA uvádí pro hlavní město Funchal v dlouhodobém průměru let 1991 až 2020 lednové denní maximum 20 °C. V noci teplota obvykle klesá jen ke 14 °C. Mráz tamní stanice za celých třicet let nenaměřila ani jednou a nejchladnější noc v tomto období měla 8,5 °C.
S plavkami ale v zimě moc nepočítejte. Oceán má v lednu kolem 18 °C, takže koupání zvládnou hlavně otužilci. Mnohem lepší volbou jsou procházky podél levád, tedy starých zavlažovacích kanálů, které vedou zelenou krajinou ostrova. V příjemném zimním teple se po nich chodí pohodlně.
Přečtěte si také: Češi prchají před zimou na tento ostrov. Moře má koncem října 25 °C a týden stojí pár tisíc Nákup jako v Česku, káva dokonce levněji
Tu nejpříjemnější zprávu pro peněženku najdete v běžném obchodě. Mléko, vejce nebo chleba stojí ve Funchalu prakticky totéž co v Praze, ukazuje srovnání cenové databáze Numbeo, kterou plní sami uživatelé. Stejně to popisuje i český cestovatelský průvodce po ostrově, podle kterého za běžný nákup potravin dá člověk zhruba tolik, kolik je zvyklý utrácet doma.
Základní potraviny jako mléko, vejce nebo chléb vycházejí na Madeiře zhruba stejně jako v Česku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Milovníky kávy potěší, že cappuccino v běžné kavárně vyjde ve Funchalu podle téže databáze zhruba na polovinu toho, co za něj zaplatíte v pražské kavárně. Oběd v levnější restauraci vás naopak vyjde dráž než doma, takže kdo chce ušetřit, může si část jídel chystat sám z nákupu v supermarketu. Platí se tu eurem stejně jako na portugalské pevnině, protože jde o autonomní oblast Portugalska.
Položka Cena ve Funchalu Mléko, vejce, chleba prakticky totéž co v Praze Cappuccino v běžné kavárně zhruba polovina ceny v pražské kavárně Oběd v levnější restauraci dráž než doma Přímý let z Prahy i uprostřed zimy Přečtěte si také: Stát od ledna zvedá Čechům nejnižší důchod až o 540 Kč. Žádat nemusí, samotný věk ale nestačí
Velkou výhodou je, že se k teplu dostanete bez přestupu. Tuzemské Smartwings totiž spojení z Prahy do Funchalu nepřerušují ani v zimních měsících. Konkrétní dny odletů se během sezóny mohou měnit, proto je dobré je ověřit přímo v rezervačním systému dopravce. Německé Eurowings sice na zimu plánovaly vlastní linku, nakonec ji ale z letového řádu vyškrtly.
Pro ty, kdo nechtějí nic zařizovat sami, mají Madeiru v nabídce i velké české cestovní kanceláře. Zájezd s letenkou a hotelem v jednom balíčku je pro mnoho lidí nejjednodušší cestou, jak ostrov poznat poprvé.
Čechů na Madeiře rok od roku přibývá
Zájem Čechů roste rychle. Podle tiskové zprávy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur z listopadu 2025 ostrov v roce 2024 navštívilo téměř 43 tisíc českých turistů a v podzimní sezóně 2025 vedla Madeira žebříček poznávacích zájezdů. Na spojích z Prahy na Madeiru přibylo v roce 2024 podle pražského letiště 16 % cestujících a pro rok 2025 letiště odhadovalo přírůstek o dalších 22 %.
Přečtěte si také: Češi tyhle značky na stromech míjí při každé procházce. Jedna chrání strom i po smrti
Ostrov láká i turisty z dalších zemí. Madeirský statistický úřad DREM za rok 2025 vykázal 2,4 milionu hostů v ubytovacích zařízeních, nejvíc v historii ostrova.
Kde ušetřit a na co se připravit
Popularita má i svou stinnou stránku a nejvíc ji pocítíte na účtu za ubytování. Průměrná cena za pokoj a noc v tamních ubytovacích zařízeních se v roce 2025 meziročně zvedla o víc než 13 %. Víc si dnes řeknou i letecké společnosti, takže se vyplatí sledovat akce dopravců a letenky kupovat několik měsíců dopředu. Podle českých cestovních kanceláří se vyšší ceny dají obejít i zmíněným zájezdem, v jehož ceně je let i hotel.
Počítejte také s tím, že zimní měsíce patří na ostrově k těm deštivějším a v horách je výrazně chladněji než na pobřeží. Do kufru se tak vedle letního oblečení hodí i čepice a tenké rukavice na výlety k horským vrcholkům.
Přečtěte si také: Meteorologové už mají předpověď do konce roku 2026. To, co se stane v zimě tu nebylo už 75 let
Zdroje: https://www.ipma.pt/bin/file.data/climate-normal/cn_91-20_FUNCHAL.pdf, https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Portugal&city1=Funchal&country2=Czech+Republic&city2=Prague&displayCurrency=EUR, https://www.airways.cz/zprava/eurowings-nebude-v-zime-letat-z-prahy-na-madeiru-a-do-stockholmu/, https://www.theportugalnews.com/news/2026-07-09/madeira-breaks-tourism-records-with-more-overnight-stays-and-more-guests/1052694, https://loudavymkrokem.cz/pocasi-madeira/, https://www.planetacestovani.cz/madeira/ceny/, https://www.accka.cz/novinky/ceske-cestovni-kancelare-miri-na-madeiru–destinaci-c-1-v-podzimnich-poznavacich-zajezdech
Ohodnoťte tento příspěvek