Teplice mají prameny, které léčí klouby od 12. století. Paracelsus je zařadil do desítky nejlepších lázní světa kvůli složení vody

V Lázeňské uličce v centru Teplic stéká voda z keramického reliéfu prasečí hlavy. Kolemjdoucí na ni sáhnou, ucuknou a sáhnou znovu. Je teplá jako horká koupel. Tentýž pramen o kus dál plní bazény, v nichž se dnes rehabilitují pacienti po náhradě kolene i lidé s Bechtěrevovou nemocí. Do stejné vody kdysi vhazovali mince Keltové a Římané. U ní ve 12. století založila královna Judita klášter, kde se benediktinky staraly o nemocné. Dohledali jsme, co dělá teplickou vodu výjimečnou a proč se v jejím případě legenda opírá o laboratorní rozbor. Ukážeme také, jak si ji vyzkoušet během jediného odpoledne.
Pravřídlo: 42 °C a voda s ministerským certifikátem
Moderní lázeňská péče v Teplicích stojí na pramenech, které úředně eviduje stát. Seznam
Ministerstva zdravotnictví uvádí v teplické zřídelní struktuře čtyři přírodní léčivé zdroje: Horský pramen, Hynie (vrt TP-19), Kamenolázeňský pramen a Pravřídlo. Úřad je popisuje jako středně mineralizované, termální a hypotonické vody se zvýšeným obsahem fluoridů. Hlavní roli hraje Pravřídlo. Thermalium i Lázně Beethoven ho napouštějí ve stoprocentní koncentraci.
Rozbor zveřejněný lázněmi vypadá střízlivě. Přesto vysvětluje, proč voda působí na klouby i měkké tkáně:
celková mineralizace: 1 026 mg/l rozpuštěných pevných látek typ vody: hydrogenuhličitano-sírano-sodná s příměsí radonu fluoridy: 5,74 mg/l kyselina křemičitá: 61,74 mg/l hydrogenuhličitany: 502 mg/l, sírany: 132,6 mg/l, sodík: 211,6 mg/l volný oxid uhličitý: 78 mg/l radium 226: 0,086 Bq/l, tedy jen stopová přirozená radioaktivita
Lázně popisují trojí působení Pravřídla: minerály z vulkanického podloží, mírnou přirozenou radioaktivitu a geotermální energii. Teplota u vývěru dosahuje 42 °C. V individuálních koupelích se voda ochlazuje na 38 °C, v hlavní lázni Thermalia na 35 °C.
Pacienti si z Teplic zázračnou pilulku neodvezou. Výsledky vznikají kombinací tepla, minerálního složení a cílené práce s tělem. Kromě koupelí sem patří termoterapie, cvičení ve vodě, rehabilitace, elektroléčba, magnetoterapie a masáže. Lázně Teplice se zaměřují na artrózu kyčlí a kolen i na opotřebení dalších kloubů. Dále léčí revmatoidní artritidu, Bechtěrevovu nemoc, osteoporózu s komplikacemi, bolesti zad a šlach a také stavy po kloubních náhradách, operacích a úrazech. Tento indikační seznam je podle nás nejsilnějším argumentem, že teplická sláva přetrvává i mimo muzejní vitríny.
Keltské mince, klášter královny Judity a Paracelsova chvála
Nejstarší stopy vedou přímo do pramene. Podle
Regionálního muzea v Teplicích archeologové v Pravřídle objevili keltské a římské mince. Pocházejí z doby od přelomu 2. a 1. století před naším letopočtem až po 4. století našeho letopočtu. Městské informační centrum zmiňuje také šperky. Lidé je do vody zřejmě vhazovali jako dík za její léčivou moc. Díky těmto nálezům patří Teplice k nejstarším lázním v Čechách i ve střední Evropě. Lázně Beethoven dodávají, že průzkum z roku 2019 odkryl základy nejstarší dochované lázeňské stavby střední Evropy. Hosté se tu podle nich ubytovávají nepřetržitě od 14. století.
Písemná historie začíná Vincentiovou kronikou z 12. století. Judita Durynská, druhá česká královna, manželka Vladislava II. a matka Přemysla Otakara I., tehdy založila ženský benediktinský klášter „u teplých vod“. Český rozhlas uvádí rok 1154 a připomíná, že řádové sestry využívaly vodu při péči o nemocné. Místo mělo jasnou logiku. U teplého pramene už stálo starší osídlení s kostelem svatého Jana Křtitele a klášter na tuto tradici navázal.
O čtyři staletí později přichází nejcitovanější pochvala. Lázně Teplice tradují, že Paracelsus, renesanční lékař přezdívaný otec moderní medicíny, zařadil Teplice mezi deset nejvýznamnějších lázní světa. Jeho balneologické spisy o teplých a divokých lázních Teplitz skutečně popisují, a to vedle švýcarského Badenu, Pfäfersu, Leukerbadu, rakouského Bad Gasteinu, francouzského Plombières a německého Göppingenu. Teplice se tak ocitly ve společnosti nejproslulejších evropských pramenů své doby.
Pak přišel věhlas, jakému se v Čechách vyrovnalo jen málo míst. Od roku 1550 sem jezdila Kateřina Meklenburská a pravidelně také saský dvůr. Později přicestovali car Petr Veliký, Ludwig van Beethoven a císařovna Sissi. Ve druhé polovině 18. století se Teplice podle muzea měřily s nejlepšími lázněmi Německa, Rakouska, Francie i Itálie a vysloužily si přezdívku Salon Evropy. Zlom nastal roku 1879. Při důlním průvalu na dole Döllinger u Duchcova zmizel hlavní pramen. Kvalita vody zůstala stejná, jenže pověst utrpěla. Průmyslová proměna kraje a pozdější zápis západočeského trojúhelníku na seznam UNESCO odsunuly Teplice v obecném povědomí do pozadí.
Teplice proti Karlovým Varům, Mariánkám a Luhačovicím: koupel místo pitné kúry
Nejvýraznější rozdíl mezi slavnými českými lázněmi začíná u stolu, nebo spíš u vany. V Teplicích se léčivé prameny nepijí, slouží výhradně ke koupeli. To je v českém lázeňství vzácnost.
Lázně Typ vody Teplota Hlavní využití Teplice středně mineralizovaná, hydrogenuhličitano-sírano-sodná, s fluoridy 42 °C u vývěru koupele, pohybový aparát Karlovy Vary hydrogenuhličitano-chlorido-sírano-sodná, kolem 6,4 g/l 15,3 až 73,4 °C pitná kúra, trávení, metabolismus Mariánské Lázně studené kyselky, např. vápenato-hořečnatá železnatá kyselka Rudolfova pramene studená pitná kúra Luhačovice Vincentka: velmi silně mineralizovaná, hydrogenuhličitano-chlorido-sodná, jodová studená pitná léčba, inhalace
Karlovy Vary i Mariánské Lázně mají od roku 2021 mezinárodní značku UNESCO jako součást Slavných lázní Evropy, spolu s Františkovými Lázněmi. Teplice mezi jedenácti zapsanými městy chybějí. Podle nás však nabízejí jiné trumfy: příběh starší, než je česká státnost, a teplou vodu, do které se lze ponořit celým tělem. Kdo v Karlových Varech popíjí z porcelánového pítka, léčí hlavně trávení. Kdo v Teplicích leží v 35stupňové lázni, uvolňuje ztuhlá záda a kolena.
Thermalium: kolik zaplatíte a jak stihnout lázně za jeden den
Teplice mají ještě jednu výhodu, kterou konkurence v takové podobě nenabízí. Termální vodu si tu může vyzkoušet každý, bez lékařského doporučení a bez týdenního pobytu. Od roku 2018 funguje v Lázeňském domě Beethoven Thermalium. Lázně ho označují za největší a nejteplejší bazény s čistě termální vodou v Čechách. Hlavní léčivá lázeň měří 23 × 13 metrů, je hluboká 1,3 metru, má teplotu 35 °C a víc než stovku masážních a rehabilitačních prvků. K tomu patří plavecký termální bazén s teplotou 29 °C a Kneippův chodník.
Podle aktuálního ceníku na stránkách Thermalia vyjde vstup takto:
bazény na 90 minut: ve všední dny od 7:30 do 13:59 za 290 Kč, od 14:00 do 21:00 za 350 Kč, o víkendech a svátcích 350 Kč bazény a sauny na 150 minut: ve všední dny dopoledne 430 Kč, odpoledne 490 Kč, o víkendech a svátcích 490 Kč prodloužení: 50 Kč za každou další započatou půlhodinu
S koupáním počítejte zhruba na dvě hodiny. Zbytek dne snadno zaplní procházka po Teplicích. Na vývěr Pravřídla s prasečím reliéfem a na Lázeňskou uličku navazuje zámek s Regionálním muzeem. Jeho expozice lázeňství a prohlídka „Po stopách zaniklého kláštera“ zavedou návštěvníky přímo k Juditinu odkazu. Letní otevírací doba muzea platí od 2. června do 30. září 2026. Hned vedle se rozkládá Zámecká zahrada. Za výhledem na město stojí za to vystoupat k hradu Doubravka.
Z Prahy jezdí autobusy Arriva Express po celý den každou hodinu, ve špičce ještě častěji. Jízdenku koupíte online, v aplikaci, přes AMSBUS nebo u řidiče. Kdo míří za léčbou, nikoli za zážitkem, potřebuje jiný postup. Hrazený nebo částečně hrazený pobyt navrhuje lékař, schvaluje ho revizní lékař pojišťovny a diagnóza musí odpovídat indikačnímu seznamu. Ubytování nabízejí přímo Lázně Beethoven, Císařské lázně a další lázeňské domy.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková