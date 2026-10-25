Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dvě hodiny od hranic najdete termální koupaliště s vlastnostmi Mrtvého moře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slovenské termální koupaliště Podhájska nabízí horkou vodu s unikátním složením připomínajícím Mrtvé moře. Oblíbený areál pomáhá s mnoha zdravotními neduhy.
Vyrazte do Podhájské za relaxem, Ilustrační

Vyrazte do Podhájské za relaxem, Ilustrační

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 13:08

Reklama
Další články z Výletárium
Kde se natáčel F. L. Věk: Rodná Dobruška byla příliš moderní, pražské lokace nahradila jiná místa a města
Kde se natáčel F. L. Věk: Rodná Dobruška byla příliš moderní, pražské lokace nahradila jiná místa a města
Zámek Duchcov: Poslední roky života zde prožil Casanova. Pohnuté události 20. století zasadily sídlu nevratné rány
Zámek Duchcov: Poslední roky života zde prožil Casanova. Pohnuté události 20. století zasadily sídlu nevratné rány

Severočeský zámek Duchcov poskytl útočiště proslulému italskému svůdníkovi. Honosné šlechtické sídlo ovšem...

Seriál Velké sedlo se kromě Kružberku natáčel také na dalších vodních nádržích. Hotel Proletář po rekonstrukci vyhořel
Seriál Velké sedlo se kromě Kružberku natáčel také na dalších vodních nádržích. Hotel Proletář po rekonstrukci vyhořel

V seriálu Velké sedlo z roku 1986 se hlavním dějištěm stala vodní nádrž Kružberk. Během natáčení štáb...

Moravský Helfštýn patří k největším hradům Evropy. Nádvoří ukrývá čertovu studnu
Moravský Helfštýn patří k největším hradům Evropy. Nádvoří ukrývá čertovu studnu

Rozlehlý moravský hrad Helfštýn prošel unikátní architektonickou obnovou. Prosklený renesanční palác plný...

Kde se natáčelo Slovácko sa nesúdí: Hospoda přišla o uličku, štáb obsadil Petrov a Kača bydlela ve Svatobořicích
Kde se natáčelo Slovácko sa nesúdí: Hospoda přišla o uličku, štáb obsadil Petrov a Kača bydlela ve Svatobořicích

Seriál Slovácko sa nesúdí ukázal krásu reálných moravských vesnic i vinných sklepů. Tvůrci během natáčení...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
Výletárium
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.