Dvě hodiny od hranic najdete termální koupaliště s vlastnostmi Mrtvého moře

Slovenské termální koupaliště Podhájska představuje pro mnoho obyvatel Moravy ideální útočiště před sychravým podzimním počasím. Rozlehlý areál v Nitranském kraji ukrývá vydatný podzemní pramen, jehož specifické složení lidé často přirovnávají k vlastnostem Mrtvého moře. Návštěvníci sem pravidelně míří za příjemným odpočinkem a vyhledávají zde citelnou úlevu od vleklých zdravotních potíží.
Voda plná vzácných minerálů
Léčivý pramen vyvěrá z hloubky bezmála dvou kilometrů a na zemském povrchu mívá úctyhodných 83 stupňů Celsia, nicméně do samotných bazénů už přitéká ochlazený na velmi příjemnou teplotu ideální pro dlouhé prohřívání těla. Koupel v této nezvykle husté slané lázni přináší úlevu všem, které dlouhodobě trápí revma, dna nebo úporné bolesti zad a kloubů.
Zdejší voda obsahuje vysoký podíl síranů a kyseliny křemičité, takže viditelně prospívá pleti a pomáhá s nepříjemnými kožními potížemi jako je lupénka či atopický ekzém. Přirozenou cestou se do těla dostává také jód s lithiem, což velmi svědčí štítné žláze a pomáhá tlumit projevy osteoporózy.
Do slovenských lázní pravidelně jezdí také pacienti s astmatem a dýchacími chorobami, kterým mimořádně prospívá pobyt v horké léčivé páře. Voda působí výrazně antioxidačně a podle odborníků dokonce urychluje hojení poúrazových stavů a zlomenin.
Odpočinek pod otevřeným nebem
Po pravidelné dvoutýdenní říjnové odstávce začala v areálu podzimní a zimní sezóna, která potrvá až do poloviny dubna příštího roku. Hosté mají v chladnějších měsících k dispozici krytý plavecký bazén a moderní wellness centrum Aquamarin s množstvím vodních atrakcí pro celou rodinu. Od pátku do neděle navíc fungují venkovní relaxační a sedací termální bazény naplněné horkou vodou. Nízké venkovní teploty dávají krásně vyniknout husté páře stoupající z hladiny a celý komplex díky tomu působí mnohem klidnějším dojmem oproti letnímu návalu turistů.
Vyznavači naprostého soukromí jistě ocení udržované travnaté terasy obklopené zelení, které svým uspořádáním velmi blízce evokují prostředí botanické zahrady. Blahodárné účinky pramene často vyhledávají i profesionální sportovní kluby, jejichž členové sem jezdí na pravidelnou regeneraci po nadměrné fyzické zátěži.
Praktické informace na cestu
Termální areál se nachází nedaleko Nových Zámků a cesta autem zabere turistům z Brna přibližně tři hodiny, z Hodonína jsou to pak dvě. Celodenní vstupenka pro dospělého aktuálně vyjde na čtyřicet eur a za děti do patnácti let návštěvníci zaplatí dvacet eur.
Hlad a žízeň snadno zaženete v mnoha stáncích s občerstvením, venkovních restauracích i místních kavárnách. Během zimního provozu slouží návštěvníkům tři hlavní bazény. Na jaře a v létě se pak nabídka rozšiřuje na celých deset vodních ploch včetně oblíbených rodinných tobogánů. Podhájska si na internetu dlouhodobě udržuje vysoké hodnocení návštěvníků a bezpečně tak potvrzuje pověst mimořádně vyhledávaného místa pro načerpání nových sil.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, podhajska-lazne.cz/, e-podhajska.cz/termalni-koupaliste/, koupalistepodhajska.cz/).