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Letadlo spadlo 2 km před Bratislavou. Přežil jen kapitán

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V noci 11. února 1977 se zřítil poštovní letoun nedaleko bratislavského letiště. Čtyři muži zahynuli, jediným přeživším byl kapitán Rudolf Chládek.
Letadlo spadlo 2 km před Bratislavou. Přežil jen kapitán

Letadlo spadlo 2 km před Bratislavou. Přežil jen kapitán

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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