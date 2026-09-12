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Verstappen chce v Silverstone předjet všech 100 jezdců

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Max Verstappen se příští týden v Silverstone postaví neobvyklé výzvě. Z konce roštu se během 30 kol pokusí předjet všech 100 soupeřů na motokárách. Přiznal přitom, že se na závod vůbec nepřipravoval.
Verstappen chce v Silverstone předjet všech 100 jezdců

Verstappen chce v Silverstone předjet všech 100 jezdců

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