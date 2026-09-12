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Ani paprika, ani cibule. Tradičnímu guláši dodá výjimečnou chuť úplně jiná surovina

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Hustý guláš s měkkým masem a bohatou omáčkou není jen o cibuli a paprice. Existuje jedna surovina, která dokáže pokrm posunout na zcela jinou úroveň – a přitom ji většina kuchařů vynechává.
Ani paprika, ani cibule. Tradičnímu guláši dodá výjimečnou chuť úplně jiná surovina

Ani paprika, ani cibule. Tradičnímu guláši dodá výjimečnou chuť úplně jiná surovina

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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