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Neúspěšné hubnutí může zvrátit jednoduchá změna stravovacích návyků. Pomůže snížit množství kalorií v běžných pokrmech

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Přemýšlíte nad tím, že konečně změníte jídelníček a zhubnete, ale nemáte tušení, jak začít? Začátky bývají nejtěžší, než se člověk otrká a zorientuje, může to vypadat jako nesnadná mise. Po čase však zjistíte, že to vlastně zase vůbec tak složité není. Stačí jen přemýšlet nad potravinami a nad tím, které jsou do redukce méně vhodné a čím je ideálně nahradit. Přinášíme vám pár užitečných tipů, díky kterým nebude změna jídelníčku tak složitá.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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