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Virus mění palubní systémy aut v nástroj hackerů. Zasaženy jsou desítky milionů vozidel po celém světě

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Bezpečnostní firma Kaspersky odhalila první zdokumentovaný malware, který cíleně napadá androidové palubní jednotky v automobilech.
Android palubní systém auta

Android palubní systém auta

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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