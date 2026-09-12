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Takové marže tu snad rafinerie nikdy neměly, odhalují nová data největší švýcarské banky. Řidiče v ČR čeká další výrazné zdražování

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Český motorista by dnes mohl snadno nabýt dojmu, že když výrazně neroste ropa, neměly by výrazně růst ani ceny benzinu a nafty. Jenže právě teď se ukazuje, jak zavádějící taková úvaha je. Mezi cenou ropy a cenou u stojanu totiž stojí rafinerie. A...
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PKN Orlen má blízko k úplnému ovládnutí české petrochemické společnosti...

Zdroj: Lukáš Bíba
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

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