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Banánky bez banánů: Osvědčený recept na křehké cukroví s rybízovou marmeládou

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Pudinkové banánky jsou přesně ten druh cukroví, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Když se dodrží chlazení těsta a nepřežene se pečení, dostanete křehké tyčinky, které spojí rybízová marmeláda a podrží čokoláda nahoře.
Fotografie k banánkům

Fotografie k banánkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když banánky nejsou z banánů, ale stejně je každý chce: Pudinkové banánky jako křehká klasika ke kávě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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