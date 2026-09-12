Banánky bez banánů: Osvědčený recept na křehké cukroví s rybízovou marmeládou

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Banánky bez banánů: Osvědčený recept na křehké cukroví s rybízovou marmeládouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pudinkové banánky jsou přesně ten druh cukroví, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Když se dodrží chlazení těsta a nepřežene se pečení, dostanete křehké tyčinky, které spojí rybízová marmeláda a podrží čokoláda nahoře.
Fotografie k banánkům
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když banánky nejsou z banánů, ale stejně je každý chce: Pudinkové banánky jako křehká klasika ke kávě
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
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