Kinobox Daily: Jeden z nejdrastičtěji přetočených filmů devadesátek. Znáte obě verze Odplaty?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinobox Daily: Jeden z nejdrastičtěji přetočených filmů devadesátek. Znáte obě verze Odplaty?
Koncerty jsou zlo, tedy hlavně pro svědomité otce. O tom se přesvědčí hrdina komedie Rolling Loud: Bez...
Korejská kinematografie se v českých kinech zase jednou hlásí o slovo. A to pořádně hlasitě! Již v podstatě...
Netflix má nový hit, o kterém se mluví. Pátá řada izraelského thrilleru Fauda přistála na platformě...
Tragédie pro zamilované i komedie pro singles – tak je v promo materiálech popisován nový český snímek...
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