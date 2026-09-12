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Kinobox Daily: Jeden z nejdrastičtěji přetočených filmů devadesátek. Znáte obě verze Odplaty?

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Přesně 70 tisíc dolarů. To je částka, pro kterou je Mel Gibson ochoten převrátit podsvětí vzhůru nohama. Odplata je neo-noirový thriller o neúprosném antihrdinovi, který si jde pro svůj podíl z loupeže doslova přes mrtvoly – a má za sebou navíc jednu z nejbizarnějších produkčních historií své doby. Existují totiž hned dvě výrazně odlišné verze filmu od dvou různých režisérů. Na tu oficiální se můžete podívat už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Jeden z nejdrastičtěji přetočených filmů devadesátek. Znáte obě verze Odplaty?

Kinobox Daily: Jeden z nejdrastičtěji přetočených filmů devadesátek. Znáte obě verze Odplaty?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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