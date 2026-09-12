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Nestihli jste po sklizni ostříhat letní maliník? S řezem už neotálejte

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Zahrada už pomalu, ale jistě přechází do podzimního režimu a mezi práce, které není dobré příliš odkládat, patří i kontrola maliníku. Pokud pěstujete letní odrůdy a po sklizni jste je ještě neostříhali, právě teď je nejvyšší čas staré pruty odstranit. Jen pozor, abyste při podzimním úklidu nevzali nůžkami celý porost. Mladé pruty, které mezi nimi během léta vyrostly, totiž nejsou zbytečným houštím. Právě na nich budete příští rok sklízet.
V polovině září mohou vedle sebe stát dva maliníky a každý od vás potřebuje něco jiného. U letního už není důvod nechávat staré pruty zbytečně v porostu. U podzimního naopak ještě můžete chodit se miskou pro čerstvé ovoce

V polovině září mohou vedle sebe stát dva maliníky a každý od vás potřebuje něco jiného. U letního už není důvod nechávat staré pruty zbytečně v porostu. U podzimního naopak ještě můžete chodit se miskou pro čerstvé ovoce

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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