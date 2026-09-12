Nestihli jste po sklizni ostříhat letní maliník? S řezem už neotálejte

Zahrada už pomalu, ale jistě přechází do podzimního režimu a mezi práce, které není dobré příliš odkládat, patří i kontrola maliníku. Pokud pěstujete letní odrůdy a po sklizni jste je ještě neostříhali, právě teď je nejvyšší čas staré pruty odstranit. Jen pozor, abyste při podzimním úklidu nevzali nůžkami celý porost. Mladé pruty, které mezi nimi během léta vyrostly, totiž nejsou zbytečným houštím. Právě na nich budete příští rok sklízet. Letní maliník už čeká na sestřih
Letní maliníky plodí na výhonech, které vyrostly v předchozím roce. Jakmile z takového prutu sklidíte poslední maliny, jeho úloha končí. Další úrodu už nepřinese a je možné jej odstranit těsně u země. Ideálně se to dělá hned po sklizni. Jestli jste se k maliníku v srpnu nedostali, září je vhodná chvíle na dohnání restu.
Staré pruty poznáte většinou bez většího pátrání. Bývají hnědé až šedohnědé, dřevnaté a často na nich zůstávají zaschlé postranní větvičky, na kterých byly plody. Vedle nich vyrůstají letošní pruty. Ty jsou na pohled svěžejší a zelenější. Takové pruty přezimují a příští léto na nich dozrají maliny. Při omlazení keře tedy rozhodně nestříhejte všechny větve na několik centimetrů nad zemí. Rostlina by sice znovu obrazila, ale odstranili byste si současně výhony připravené pro příští úrodu. Ani po sklizni nenechte maliník úplně vyschnout. Zvlášť letošní pruty letních odrůd stále potřebují dobré podmínky. Právě ony ponesou příští úrodu. Pokud je září teplé a suché, nezapomeňte rostliny zalévat i nadále. Maliníky mají mělký kořenový systém a na nedostatek vláhy jsou poměrně citlivé. Zdroj: Unsplash Nejdřív staré pryč, potom vybírejte mladé
Nejprve vystříhejte všechny pruty, které letos plodily, a vytáhněte je z porostu. Teprve potom se podívejte na to, co zůstalo. Ani každý letošní výhon totiž musí přežít do další sezony. Slabé, poškozené nebo nevhodně rostoucí pruty je možné odstranit a ponechat především ty nejsilnější. U letních maliníků stačí ponechat přibližně šest až osm mladých prutů na rostlinu, které se vyvážou k opoře s rozestupy okolo deseti centimetrů. Maliník během sezony dokáže vytvořit velmi hustou změť výhonů a příliš mnoho prutů soupeří o prostor a světlo. Vzdušnější porost se navíc lépe sklízí a po dešti rychleji osychá. Stříhejte opravdu až u země
U starého prutu není důvod nechávat vysoký pahýl. Stříhá se co nejníže u země. Nové výhony totiž nevzniknou tak, že by starý prut znovu začal odspodu plodit. Nové pruty vyrážejí od země, u červených maliníků se navíc mohou objevovat i dál od původního trsu díky výhonům vyrůstajícím z kořenů. Při práci se proto vyplatí podívat i o kus dál od samotného řádku. Maliník se prostřednictvím kořenových výběžků dokáže postupně rozšiřovat do okolí. Mladé rostliny se tak mohou objevit v trávníku, cestě nebo mezi sousedními záhony. Pokud je tam nechcete, odstraňte je. Vhodně umístěný výběžek lze naopak využít k rozšíření výsadby. Po řezu zkontrolujte úvazky. Pruty během léta zesílily a starší provázek nebo drát se do nich může zařezávat. Příliš těsné úvazky povolte a nové pruty přichyťte volněji k opoře. Zdroj: Pexels Podzimní maliník teď nechte být
Právě tady vzniká největší zářijová chyba na zahradách. Zatímco u letního maliníku doháníme řez po sklizni, podzimní neboli remontantní odrůdy mohou mít hlavní sklizeň právě teď. Začínají plodit zpravidla od konce léta a podle odrůdy a počasí mohou pokračovat hluboko do podzimu. Důvodem je jiný způsob plodnosti. Podzimní maliník dokáže vytvořit maliny už na výhonech, které vyrostly během stejného roku. Jestli tedy v září vidíte na koncích letošních prutů květy, zelené plody i dozrávající maliny, s kompletním řezem rozhodně nepospíchejte.
Při nejjednodušším způsobu pěstování se po skončení sezony všechny výhony podzimního maliníku seříznou těsně nad zemí. Neděje se to však ve chvíli, kdy ještě sklízíte. Počkejte, až rostlina dokončí vegetaci, shodí listy a přejde do klidového období. Řez je potom možné provést od pozdního podzimu během zimy. Na jaře maliník vytvoří úplně nové pruty a na nich přijde další podzimní sklizeň. Neznáte odrůdu? Sledujte, kde jsou maliny
Ne každý má u maliníku zapíchnutou jmenovku s názvem odrůdy. Zvlášť na starších zahradách se často dědí porost, o kterém nikdo přesně neví, co je zač. V takovém případě není potřeba hádat podle vzhledu plodů. Nejvíc vám napoví samotný maliník.
Podívejte se, které pruty letos nesly ovoce a kdy jste z nich vlastně sklízeli. U letních odrůd se maliny objevují na výhonech z minulého roku, kdežto podzimní zvládnou plodit už na prutech, které vyhnaly teprve letos. Pomoci může i doba sklizně. Jestli jste poslední maliny otrhali už během léta, pravděpodobně máte letní odrůdu. Keřík, ze kterého sbíráte ještě v září a za příznivého počasí třeba i v říjnu, bude spíš podzimní. Maliník nepotřebuje složitou péči, správně načasovaný řez ale dokáže udělat velký rozdíl. Odměnou jsou silné pruty a v další sezoně záplava sladkých plodů. Zdroj: Unsplash Zdroj info: Pěstujeme bobuloviny, RHS Pruning & Training