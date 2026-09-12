Test znalostí moravského nářečí: 10 výrazů bude pro mnohé oříšek, tápat budou hlavně Pražáci

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Test znalostí moravského nářečí: 10 výrazů bude pro mnohé oříšek, tápat budou hlavně PražáciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Morava je z jazykového hlediska velmi pestrá. Neexistuje totiž jedno jediné „moravské nářečí“. Rozumět valašštině tak ještě neznamená, že se domluvíte i v brněnském hantecu.
Moravský kroj
Zdroj: Foto: Atillak / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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