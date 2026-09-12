Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Test znalostí moravského nářečí: 10 výrazů bude pro mnohé oříšek, tápat budou hlavně Pražáci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Morava je z jazykového hlediska velmi pestrá. Neexistuje totiž jedno jediné „moravské nářečí“. Rozumět valašštině tak ještě neznamená, že se domluvíte i v brněnském hantecu.
Moravský kroj

Moravský kroj

Zdroj: Foto: Atillak / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Retro kvíz na téma slovník socialismu: Podle 10 otázek se ukáže, kdo má opravdový přehled
Retro kvíz na téma slovník socialismu: Podle 10 otázek se ukáže, kdo má opravdový přehled
Odolné připáleniny na sklokeramické desce odstraní jednoduchá hadříková metoda. Povrch bude během chvíle znovu čistý
Odolné připáleniny na sklokeramické desce odstraní jednoduchá hadříková metoda. Povrch bude během chvíle znovu čistý

Úklid kuchyně patří k činnostem, ve kterých se mnoho lidí nevyžívá, ba naopak. Existuje ale chytrý trik,...

Některému kuchyňskému vybavení myčka nenávratně škodí. Lidé v ní tyto kusy nádobí často ničí, aniž by o tom věděli
Některému kuchyňskému vybavení myčka nenávratně škodí. Lidé v ní tyto kusy nádobí často ničí, aniž by o tom věděli

V myčce se myje především špinavé nádobí, to asi všichni ví. Existují ale předměty, jež byste do ní...

Otupělé struhadlo ještě nemusí skončit v odpadcích. Původní ostrost mu překvapivě snadno vrátí obyčejná čokoláda
Otupělé struhadlo ještě nemusí skončit v odpadcích. Původní ostrost mu překvapivě snadno vrátí obyčejná čokoláda

Struhadlo je nedílnou součástí kuchyně. Jeho použití je asi všem dobře známé, avšak aby dobře fungovalo, je...

Prádlo sušené uvnitř bytu může představovat nečekané riziko. Mnoho lidí si možné následky tohoto zvyku vůbec neuvědomuje
Prádlo sušené uvnitř bytu může představovat nečekané riziko. Mnoho lidí si možné následky tohoto zvyku vůbec neuvědomuje

Někdo používá sušičku a někdo zase prádlo věší klasicky na sušák. Sušička je ještě dobrou variantou, avšak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.