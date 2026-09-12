Člověk je vedený na úřadu práce a přivydělává si. Od roku 2027 se hranice jeho povoleného výdělku posune na tuto částku

Takzvané nekolidující zaměstnání umožňuje člověku zůstat vedený na úřadu práce a současně si legálně přivydělávat. Výdělek přitom nesmí překročit polovinu aktuální minimální mzdy. V roce 2026 činí minimální mzda 22 400 korun a maximální povolený hrubý měsíční výdělek je proto 11 200 korun. Od 1. ledna 2027 ale minimální mzda vzroste na 24 900 korun měsíčně. Hranice pro nekolidující zaměstnání se tak automaticky posune na 12 450 korun hrubého za měsíc. Oproti letošnímu roku jde o zvýšení o 1 250 korun.
Související článek: Důchodový věk neznamená povinnost odejít z práce: Lidé mohou získat čas i vyšší jistotu
Neplatí to pro každou brigádu
Přivýdělek během evidence má jasně stanovená pravidla. Nekolidujícím zaměstnáním může být pracovní nebo služební poměr a také práce na dohodu o pracovní činnosti, tedy DPČ. Naopak dohoda o provedení práce, známá jako DPP, se s evidencí uchazeče o zaměstnání kombinovat nedá. Pokud má člověk více povolených pracovních činností současně, jejich měsíční výdělky se pro posouzení limitu sčítají. Celková částka tedy od roku 2027 nesmí přesáhnout 12 450 korun hrubého měsíčně.
Přivýdělek je nutné úřadu práce oznámit
Uchazeč musí výkon nekolidujícího zaměstnání úřadu práce oznámit a doložit také výši svého výdělku. Samotná práce navíc nesmí bránit tomu, aby poskytoval potřebnou součinnost při hledání nového zaměstnání nebo mohl přijmout nabídku vhodného pracovního místa. Překročení stanoveného limitu už znamená, že podmínky nekolidujícího zaměstnání splněny nejsou.
Související článek: Začala jsem s podnikáním a nevěřila vlastním očím. Hned první rok jsem okamžitě zrušila živnost a šla zpět do práce
Podpora se během přivýdělku nevyplácí
Důležité je odlišit možnost zůstat v evidenci od nároku na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Pokud člověk podporu pobírá a začne vykonávat nekolidující zaměstnání, úřad práce její vyplácení po dobu této práce pozastaví. Po skončení zaměstnání se výplata může znovu obnovit a doba přivýdělku se nezapočítává do podpůrčí doby. Vyšší limit od roku 2027 tedy umožní evidovaným uchazečům vydělat si více než dosud, pravidla pro souběh přivýdělku a podpory však zůstávají podstatným omezením.
mpsv.gov.cz, uradprace.cz